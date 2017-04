El Museu Casteller de Catalunya mira a França

El Museu Casteller de Catalunya, el nou equipament impulsat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls i la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya a la ciutat de Valls, ha finalitzat els treballs de l’edifici que el contindrà. Ha estat projectat a la mateixa plaça del Blat, a Valls, quilòmetre zero casteller, pel prestigiós professional Dani Freixes, de l’estudi Varis Arquitectes de Barcelona. Freixes compta amb el «Premio Nacional de Diseño» del Ministerio de Ciencia y Tecnología, i amb el Premi Nacional d’Arquitectura i Espai Públic atorgat per la Generalitat.

Al llarg de l’any 2017, aquest nou espai d’experiències ha iniciat la seva promoció en diferents llengües. Ara és el torn del francès, a través del clip «L’Expérience des Tours Humaines. Museu Casteller de Catalunya-Valls», conduït pel director del projecte museogràfic que s’instal·larà al llarg d’enguany a l’edifici, Ignasi Cristià.

Etiquetes: Museu Casteller