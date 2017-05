el Museu Can Framis obre les seves portes al públic per celebrar la Nit dels Museus

El Museu Can Framis, c/ Roc Bornonat 116-126 de Barcelona, obre les seves portes al públic el 20 de maig per celebrar la Nit dels Museus amb diferents propostes.

Entre les 19 i les 23.30h, l’accés al museu és gratuit, tant per visitar el seu fons —una col·lecció de més de 300 treballs d’autors catalans de referència, consolidats i emergents de la pintura catalana contemporània— com l’exposició temporal Esborradís dedicada a l’artista català de projecció internacional, Jordi Alcaraz.

Des de les 19 fins a les 23.30 h, el Museu Can Framis celebra un total de 10 visites guiades a la col·lecció de pintura, a l’exposició temporal de Jordi Alcaraz i al seu espai arquitectònic. Aproximadament, una visita cada hora; sessions d’art i arquitectura repetides en loop perquè no perdeu l’oportunitat de descobrir un fons d’art català contemporani d’envergadura i gaudiu d’un espai d’avantguarda que dona una nova lectura a una antiga fàbrica de llana de final del segle XVIII.

El Museu Can Framis posa en relació l’art, el seu passat i el seu present, en una sessió de creació en directe sobre els murs del vestíbul de la plaça que envolta el museu. Entre les 19 i les 22 h, membres de la Barcelona Academy of Art del Poblenou crearan murals amb guix que parlaran del passat i del present del complex fabril de Can Framis.

A més a més, proposa l’activitat A l’atelier. En aquesta, el museu propicia l’encontre entre l’art i la musa en una sessió de creació d’estudiants d’art en temps real i oberta a la contemplació del públic. Entre les 21 i les 23 h, membres de la Barcelona Academy of Art instal·laran els seus llenços i cavallets a la plaça de Can Framis per a reproduir l’atmosfera de treball i inspiració de l’atelier clàssic alhora que el tecnològic del pintor del s. XXI.

A la imatge, Museu Can Framis.

