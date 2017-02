El Museu Arqueològic: exposició especial i noves sales

El Museu Arqueològic de Múrcia (MAM) celebrarà el seu desè aniversari amb una exposició especial, seminaris, jornades, concerts i tallers que es prolongaran al llarg d’aquest 2017. Així mateix, el museu de la Conselleria de Cultura i Portavocía inaugurarà una nova sala sobre ‘Arqueologia de la mort’ i obrirà també el ‘Magatzem visitable del MAM’.

La principal activitat prevista és l’exposició ‘Deu anys del nou MAM’, que s’inaugurarà després de l’estiu i que, segons va explicar la consellera de Cultura i portaveu del Govern regional, Noelia Arroyo, “recollirà les fites més significatives d’aquests primers deu anys de vida del museu, es recordaran les exposicions més importants i es mostrarà al públic com ha evolucionat el centre, com s’ha adaptat a les noves tecnologies i s’ha potenciat el seu paper didàctic entre els escolars”.

En els 200 metres quadrats de la sala d’exposicions temporals s’exhibiran les peces més significatives que han estat incorporades a les col·leccions del MAM durant aquesta dècada, a més d’altres, les més destacades, que han estat cedides i que han format part de les diferents exposicions que s’han celebrat.

L’exposició “posarà el focus en els departaments que integren el museu i les activitats més desconegudes per al públic, com les sales de restauració, els projectes de recerca, les adquisicions per dipòsits arqueològics i decomisos judicials, així com la catalogació de fons i els tbibliogràfics”ràfics “, va afegir Arroyo. La mostra es complementarà amb tallers infantils i les jornades ‘Deu anys de museologia a la Regió’.

A més d’aquesta exposició, la consellera ha avançat que “a finals d’any s’actualitzarà i reinaugurarà l’exposició permanent del museu, integrada per unes 2.500 peces, i s’obriran noves salesd”Arqueologiaueologia de la mort’, que mostrarà com s’abordava la mort i com eren els enterraments en les cultures argàrica, ibèrica i romana, i la de ‘El comerç a l’antiguitat a través de les col·leccions numismàtiques”.

Així mateix, ha explicat que “s’obrirà al maig el ‘Magatzem visitable del MAM’, unes noves galeries en què s’exposarà gran part de les gairebé 5.600 peces que actualment es custodien al magatzem central de MAM i que, en realitat, són només una petita part dels fons arqueològics de la Comunitat, integrats per milions de peces “.

Altres exposicions i seminaris

Les activitats del desè aniversari del MAM començaran la setmana que ve, el 9 de febrer, amb el seminari ‘Magatzems visitables i prevenció de riscos sísmics’, en què participaran especialistes de centres nacionals que aportaran la seva experiència en la reconversió d’aquests espais.

Així mateix, els responsables del Museu Arqueològic Municipal de Lorca parlaran de les mesures sismoresistents que han implantat després dels terratrèmols del 2011 com un exemple de bones pràctiques. Sobre aquest seminari, destinat a estudiants d’Història i Història de l’Art, Arqueologia o Patrimoni, així com a arqueòlegs, arquitectes i altres professionals interessats, es pot demanar més informació al telèfon 968.234.602.

Ja al març s’inaugurarà l’exposició ‘La seda’ i se celebraran els seminaris ‘Història de la seda’ i ‘Col·leccions numismàtiques d’època moderna al MAM’. Al maig es realitzarà el curs pràctic ‘Materials arqueològics en els magatzems del MAM’ i, al mes següent, s’inaugurarà la següent exposició temporal, titulada ‘Art rupestre a Moratalla’.

Pel que fa als tallers infantils de cap de setmana, cada mes es faran activitats de temàtica diferent. Al febrer serà el ‘Taller del foc’ el que centrarà les activitats adreçades als més petits i el seguiran altres sobre la seda, la ceràmica, l’espart i les joies, a més de tallers de recreació històrica (maig) i de realitat virtual ( novembre). Per obtenir més informació sobre els tallers es pot contactar amb el museu trucant al 968.234.602.

La consellera de Cultura ha explicat que aquesta programació especial i l’exposició que es prepara “serviran de punt d’inflexió pel mateix museupi museu, per seguir abordant noves restes des d’aquest espai ja consolidat a la Regió que, any rere any, segueix augmentant el nombre de visitants, com demostra l’increment de més de 70 per cent d’assistents registrat en els últims cinc anys i el proper al 10 per cent amb què es va tancar 2016″.

Etiquetes: Museu Arqueològic de Murcia