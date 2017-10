El Museu ABC ret homenatge al seu audaç vinyetista Martín Morales

El Museu ABC de Madrid acull l’exposició Martínmorales. El dibujo inagotable. Cincuenta años de contribución al humor gráfico español, que s’inaugura el 4 d’octubre de 2017. La mostra resumeix, en unes 150 vinyetes, dibuixos, quaderns i objectes i de forma cronològica, els cinquanta anys de contribució a l’humor gràfic espanyol d’un dels grans mestres de la història del periodisme. La mostra, comissariada per Alejandro Víctor García i produïda originàriament per la Fundació CajaGranada, pot visitar-se fins al 10 de desembre de 2017.

Els visitants hi poden repassar una bona part de la història d’Espanya des de la personal i afilada òptica del vinyetista Francisco Martín Morales, començant per una cronologia que comença als seus famosos “Micos” i acabant amb els seus últims dibuixos.

Nascut a Almeria l’any 1946, Martínmorales és el millor exemple de com, des de baix, es pot arribar ben amunt i de com, des d’allò local, es pot esdevenir universal. Després del seu pas per Granada i el seu trasllat a Madrid, va trobar un refugi creatiu a les Alpujarras granadines, des d’on va observar, analitzar i retratar el món. Després del seu pas per IDEAL, el treball desenvolupat per Martínmorales en diverses revistes satíriques i altres publicacions li va permetre recalar al diari ABC, on va desenvolupar-s’hi professionalment des de 1994. L’any 2010, un accident va impedir-li de continuar amb la seva activitat, raó per la qual aquesta retrospectiva serveix també d’homenatge.

El Museu ABC es troba al carrer Amaniel 29-31 de Madrid i l’entrada a l’exposició és gratuïta.

