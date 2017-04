“El mundo de Pepe Espaliú”, de València a Còrdova

El 28 d’abril obre les seves portes l’exposició Círculo Íntimo. El mundo de Pepe Espaliú al Centre de Creació Contemporània de Còrdova, C3A, procedent l’IVAM, on s’ha exposat des de l’1 de desembre de 2016 fins al 19 de març de 2017. La major part de les 75 obres que componien l’exposició del museu valencià es podran veure ara a la ciutat natal de l’artista.

Es tracta de treballs que procedeixen de la pròpia col·lecció de l’IVAM, del Centro Andaluz Contemporáneo de Sevilla, el Centre d’Art Pepe Espaliú, el Museu Reina Sofia de Madrid, la Fundació Coca Cola, la Fundació La Caixa, la Fundació Caixa del Mediterrani, la Galeria Pepe Cobo i de col·leccions particulars. Aquesta mostra se centra a analitzar, des d’un nou prisma, la singularitat d’un dels artistes més destacats de la generació espanyola dels vuitanta que va desenvolupar una obra coherent i significativa relacionada molt estretament amb la reflexió sobre la pròpia identitat.

Pepe Espaliú és, malgrat la seva curta vida (1955 – 1993), un dels artistes més suggeridors i subtils, alhora que activista, de les últimes dècades de l’art espanyol. Una activitat intensa i complexa que es pot veure en el recorregut que va des de la seva exposició individual a Sevilla el 1987, fins al 1992 quan va manifestar públicament, fet excepcional a l’Espanya de l’època, que havia contret la SIDA i que era homosexual, al famós article al diari el País, Retrato del artista desahuciado l’1 de desembre de a 1992.

Aquesta exposició subratlla la voluntat de l’IVAM de expandir-se més enllà de les seves sales amb una mostra per la qual el museu cordovès abonarà 15.000 euros en concepte de fee, a més de costejar la totalitat del transport i l’assegurança de les peces. Això suposa no només una font d’ingressos extra per al museu, sinó que posa de manifest la gran qualitat de les seves mostres.

L’exposició Círculo Íntimo. El mundo de Pepe Espaliú resta oberta a Còrdova, ciutat natal de l’artista, fins al 3 de setembre.

