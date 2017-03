El MUHAB ofereix un seminari sobre l’habitatge a Barcelona de 1945 a 1992

natàlia lloreta

Sota el títol Habitar Barcelona al s. XX. Accés a l’habitatge, veïns i ciutat 1945 – 1992, el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) organitza, el 22 de març, un seminari i posterior debat per analitzar i interpretar de forma innovadora la història de la ciutat de la segona meitat del s. XX. Aquest període ve marcat per una arribada massiva d’immigrants, l’auto-construcció i l’accés diferit a la propietat de l’habitatge a través dels polígons i acaba amb els Jocs Olímpics de Barcelona, que coincideixen amb les amortitzacions de les hipoteques i la consolidació de la propietat. És un cicle històric amb una forta reivindicació urbanística per part del creixent associacionisme veïnal que busca mantenir i tal volta augmentar el valor social dels béns adquirits: demandes de la millora de la urbanització, equipaments, espais lliures i articulació ciutadana.

El seminari ve coordinat per l’arquitecte Amador Ferrer qui també ofereix la darrera de les conferències, Polígons d’habitatges i conflictivitat urbana: particularitats barcelonines. Completen el programa, la ponència La transforació del règim de tinença de l’habitatge, de l’economista Carme Trilla, Inici i trajectòria del moviment veïnal a Barcelona, de l’historiador i periodista Marc Andreu; i Perifèries urbanes. Propietat de l’habitatge i cohesió social a càrrec del director del MUHBA, Joan Roca.

El seminari tindrà lloc a la seu del MUHBA Oliva Artés (carrer Espronceda 142 – 146) de 5 a 9 de la tarda. L’entrada és gratuïta però l’aforament és limitat, per tant, es recomana fer reserva prèvia (93 256 21 22 o bé reservesmuhba@bcn.cat).

A la imatge, detall de la fotografia del barri de La Trinitat, d’Oriol Maspons. Arxiu Històric del COAC, 1965.

