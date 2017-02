El Mubam organitza un homenatge a Vicente Viudes

El Museu de Belles Arts de Múrcia (Mubam) organitza un homenatge a Vicente Viudes amb motiu de la recent celebració del centenari del seu naixement amb l’exposició de diverses de les seves obres. A la Sala de la Lògia del museu s’exhibiran en concret fins al d’abril set olis de diferents èpoques pertanyents a col·leccions particulars.

Vicente Viudes (Múrcia, 1916 – Marbella, 1984), destacat pintor, figurinista i escenògraf, “és un dels artistes nascuts a la Regió de major projecció internacional, tot i que potser segueix sent també un dels grans desconeguts per a la majoria dels murcians”, va declarar la directora general de Béns Culturals, Maria Comas, que va assenyalar que” precisament per aquesta circumstància, aquesta exposició, organitzada amb motiu del centenari del seu naixement, té una especial importància i gran valor divulgatiu”.

Les obres exposades són una mostra de la seva pintura colorista, caracteritzada per la seva elegància i la seva lírica pictòrica. Animals, flors, gàbies, paisatges, verdures i hortalisses són sovint protagonistes dels seus quadres, encara que en el Mubam es pot també contemplar algun retrat com el realitzat a Mercedes Formica a mitjans dels anys 40 del passat segle.

L’oli de grans dimensions ‘Natura morta homenatge a Archimboldo‘ (1952), presideix la Sala de la Lògia del museu. Els seus retrats, especialment els femenins, solien ser una transposició entre l’humà i el vegetal, figures de dona, maniquins, construïts amb fruites i verdures. De fet, Viudes va ser batejat com ‘el Archimboldo espanyol’. A aquesta obra s’uneixen en el Mubam altre bodegó més clàssic centrat en les flors i els llenços ‘Gerro’, ‘Avarícia’, ‘Amics’ i ‘La migdiada’.

El Mubam, segons ha recordat Comas, “realitza habitualment petites mostres d’obres ‘invitades’ que pertanyen a destacades institucions i museus, donant l’oportunitat al públic que visita els nostres museus d’admirar obres d’autors com Picasso, Goya o El Greco“. De la mateixa manera, ha afegit, “també són nombroses les exhibicions que s’han realitzat d’obres dipositades o cedides per particulars, unes peces que no solen ser exposades i que per això cobren una especial rellevància”.

Trajectòria

Vicente Viudes va iniciar els seus estudis de pintura a Múrcia i a l’any 1936 va ingressar a l’Escola de Belles Arts de San Fernando de Madrid. La seva obra s’emmarca dins el panorama artístic de la pintura espanyola de la postguerra. A més dels retrats a mig camí entre l’humà i el vegetal, la seva obra es caracteritza pels seus paisatges impregnats d’un colorit i un clima poètic que els apropen al realisme màgic.

Viudes va destacar com a escenògraf i figurinista, un treball que va desenvolupar principalment en el María Guerrero i el Teatre Espanyol. Va treballar en nombroses ocasions per a Luis Escobar, però també va ser requerit per Cayetano Luca de Tena, José Luis Alonso i José Tamayo. Durant gairebé 25 anys, des de ‘El pobret fuster’ (1940), d’Eduardo Marquina, fins a ‘El malvat en el seu racó’ (1964), de Lope de Vega, i dirigida per Miguel Narros, la seva activitat com a escenògraf va ser incessant.

Fruit de la seva inquietud artística, el creador murcià també va desenvolupar una intensa activitat com a muralista i interiorista, executant obres al Palau Reial d’Etiòpia, al Palau Presidencial de la República de Malawi, als cinemes Carles III i Amaya de Madrid i el Teatre de Belles Arts d’aquesta mateixa ciutat, on va realitzar el 1961 un dels seus millors murals.

Les seves obres estan representades en importants col·leccions europees i americanes, des de la Col·lecció Guggenheim a la Thyssen. El seu contracte d’exclusivitat des de l’any 1960 amb les prestigioses Galeries Wally Findlay de Nova York, Chicago i Palm Beach va privar al públic espanyol de poder admirar el seu art. De fet, tota la seva creació pictòrica estava venuda mesos abans de les inauguracions.

