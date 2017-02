El MPM presenta la Nova Col·lecció i “Bacon, Freud i l’Escola de Londres”

El Museu Picasso Màlaga inaugura el 13 de març la nova colecció del museu. De marcat accent cronològic, centrada en aprofundir en els episodis estètics més rellevants de la trajectòria de Picasso i en explicar els processos de creació de l’artista. Així lluirà a partir del març vinent la Col·lecció del Museu Picasso Màlaga, amb una renovada selecció d’obres.

Un nou acord entre el MPM i la Fundació Almine i Bernard Ruiz-Picasso per a l’Art (FABA) permetrà que arribin fins a la pinacoteca durant els propers tres anys un total de 166 obres -algunes d’elles, poques vegades exposades en públic- que juntament a les 233 obres de la col·lecció permanent aprofundiran en els temes, tècniques i estils que van fer del malagueny el gran artista del segle XX.

I del 26 d’abril al 17 de setembre presenta Bacon, Freud i l’Escola de Londres. A la dècada dels cinquanta, un petit grup de pintors que compartien inquietuds i estaven relacionats per vincles d’amistat i admiració mútua, van explorar l’aparença i fragilitat del cos humà, amb la ciutat de Londres com a entorn circumdant. Aquesta exposició, organitzada per Tate Londres amb la col·laboració del Museu Picasso Màlaga, mostra el seu treball a través d’una selecció de noranta obres signades per Francis Bacon, Lucian Freud, Michael Andrews, Frank Auerbach, David Bomberg, William Coldstream, R. B Kitaj , Leon Kossoff, Paula Rego i Euan Uglow.

