El món surrealista de Katja Angeli a F2 Galeria

annaïs miró

Del 27 de maig al 22 de juliol de 2017, la Galeria F2 de Madrid, al carrer del Dr. Fourquet, 28, acull l’exposició Hustling and Shuffling de l’artista Katja Angeli. En el seu treball, Katja Angeli crea un món surrealista i carnavalesc de personatges, formes i escenes canviants, jugant amb la imatge del cos des d’un context digital. Les seves composicions es troben a cavall entre la figuració i l’abstracció, oferint una estranya sensació de plenitud. Deixant-se portar per les característiques pròpies dels materials empleats, la seva praxi combina el dibuix i les tècniques tradicionals de muntatge artesanal amb els processos digitals, inspirant-se en una gran diversitat de fonts que van des de la història de l’arte a la cultura i la música pop. Les obres d’aquesta exposició articulen una narració lúdica de figures i formes canviants, on s’utilitza la metàfora de l’ull com a punt de partida cap a un viatge infinit de transformació: una interpretació lliure de la Història de l’ull de Georges Bataille. Ulls, ous, plats, cercles i llàgrimes. L’acte d’observar precedeix el llenguatge i les imatges rebutgen qualsevol catalogació, donant com a resultat una lectura oberta d’unes obres on s’exhibeix un favoritisme clar pel ritme de les formes, el color i l’espai.

