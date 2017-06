El MNAD revisitat en clau homoeròtica

annaïs miró

Del 2 de juny al 2 de juliol de 2017, el MNAD, al carrer Montalbán, 12, de Madrid, acull l’exposició Queer Cabinet, de David Trullo. Queer Cabinet és una instal·lació que proposa la relectura d’una selecció de peces de la col·lecció del Museu Nacional d’Arts Decoratives de Madrid, enfrontant una obra del museu a una altra de l’artista visual David Trullo. La selecció es basa en temes clàssics desenvolupats per artistes des de l’antiguitat, i que han tingut una influència determinant en la construcció de l’imaginari i la identitat homoeròtica occidental. S’estableix aixi un diàleg o una confrontació, de manera que les peces es redefineixen i proposen d’altres lectures, des d’una perspectiva queer. La teoría queer, desenvolupada des de les últimes dècades del segle XX, proposa una crítica a les concepcions tradicionals de gènere, identitat i opció sexual. A partir de les reivindicacions feministes i del col·lectiu LGTB, el queer reclama ‘la plasticitat de la veritable natura sexual humana (en la qual sexe no s’entén en termes morals, sinó en termes d’erotisme, posició jeràrquica i iniciació/responsabilitat social). Sosté també que el concepto d’identitat sexual (hetero/homo/bi/trans) està mistificat, resultant fictici i limitador, perquè el que cal qualificar-se és cada acte, fantasia o desig puntual i no les persones que desitgen, fantasiegen o participan.

