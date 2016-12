El MNAC reitera que és impossible traslladar les pintures de Sixena

El Museu Nacional d’Art de Catalunya ha presentat al Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Osca la resposta al requeriment efectuat en l’auto del 2 de novembre mitjançant el qual es despatxa l’execució provisional de la sentència sobre les pintures de Sixena.

El museu recorda que es tracta d’una sentència provisional que pot ser revocada, i per tan qualsevol mesura que s’adopti ha de ser reversible. Recorda també que actua com a entitat de dret públic i que la seva missió és preservar el Patrimoni Històric. La conservació de les pintures és la seva màxima prioritat.

L’escrit alerta, una vegada més, sobre la impossibilitat de traslladar les pintures sense danyar-les. El Museu Nacional es basa en els diferents informes científics que assenyalen la seva extrema fragilitat i els greus riscos que suposaria qualsevol moviment. També alerta sobre la insuficient i imprecisa informació que el Govern d’Aragó ha facilitat sobre l’estat real i les condicions de la sala capitular.

Tots els informes científics aportats pel museu assenyalen la impossibilitat d’un trasllat provisional sense danyar les pintures

L’informe de la doctora Simona Sajeva, una de les més prestigioses especialistes mundials en la matèria (enginyera i conservadora-restauradora que mai abans havia treballat ni havia estat contractada pel museu) va ser presentat a la jutgessa la passada setmana. Aquest informe alerta que el trasllat resulta impossible de realitzar sense danyar les pintures, reafirma els estudis anteriors presentats pel museu i desaconsella qualsevol moviment.

La doctora Sajeva assenyala que és necessari mantenir els suports actuals per preservar les pintures. La separació d’aquests suports infringiria greus danys a les pintures i suposaria la pèrdua total de les parts restituïdes, que suposen un 30% del total, i tenen també un valor històric. D’altra banda, els suports, realitzats expressament per a la instal·lació al Museu Nacional d’Art de Catalunya, fan impossible el seu trasllat: les estructures dels arcs, tot i desmuntats, no caben pels accessos ni del museu ni del monestir i seria necessari enderrocar murs. Tampoc existeix un transport de les mides i amb les condicions necessàries.

A més, els suports actuals impossibiliten la seva exposició a Sixena, considerant que les mesures són les mateixes que les dels arcs de la sala capitular, i una vegada allà s’haurien de retirar per a la seva instal·lació, sacrificant així la conservació de les pintures. En l’improbable cas que les teles resistissin una operació com aquesta, la recol·locació als murs acabaria per destruir-les a causa de les mateixes operacions de recol·locació, la insalubritat de les parts i els arcs, la presència de microorganismes i la nul·la possibilitat de manteniment de la cara posterior de les pintures.

La documentació presentada pel Govern d’Aragó manca de dades tècniques que permetin avaluar elements fonamentals per a la conservació de les pintures

L’escrit del museu alerta també que la documentació presentada recentment pel Govern d’Aragó sobre les actuacions que està portant a terme en el Monestir de Sixena és del tot imprecisa i manca de dades tècniques necessàries per avaluar elements fonamentals. Davant els diferents informes aportats pel museu i realitzats per universitats i experts de reconegut prestigi, la documentació del Govern d’Aragó no compleix els requisits mínims exigibles, mostra un desconeixement absolut de les necessitats de conservació de les pintures i es limita a assegurar que la sala reunirà les condicions necessàries, sense aportar els estudis ni les dades tècniques que així ho avalin.

Respecte a la documentació aportada pel Govern d’Aragó, el museu posa de manifest que no existeix un diagnòstic preliminar ni s’informa sobre estudis climàtics previs necessaris per determinar un projecte d’intervenció i una proposta d’instal·lacions capaces de contrarestar els problemes endèmics d’humitat que pateix l’edifici. No s’ha estudiat ni l’estat de les pedres ni la presència de microorganismes. No queden clares les solucions adoptades per a les obertures de llum natural, molt perjudicial per a la conservació de les pintures. Tampoc es proporcionen dades tècniques sobre el sistema de climatització, ni es detallen les instal·lacions d’il·luminació i els nivells de radiació ultraviolada i radiació visible que podrien incidir als arcs. Tampoc es preveu un estudi climàtic una vegada finalitzades les obres per a comprovar quina és la resposta de les sales i de les instal·lacions abans que ingressin en elles obres d’art d’extrema fragilitat.

La informació aportada pel mateix Govern d’Aragó confirma a més la presència d’elements de ciment armat als murs perimetrals i als arcs, tal com assenyala l’informe de la doctora Sajeva. El ciment armat és incompatible amb estructures i materials històrics, ja que crea una barrera per a la circulació de la humitat i provoca l’aparició de sals complexes i eflorescències.

El museu considera imprescindible conèixer a fons la situació de la sala capitular, incloent-hi els accessos. En aquest sentit sol·licita que es faci un requeriment al Govern d’Aragó i a la Comunitat Religiosa per tal que autoritzin l’entrada als especialistes designats per ell, tant del seu personal intern com de la doctora Sajeva per realitzar els estudis necessaris in situ.

Es sol·licita també accés a tota la documentació tècnica sobre les intervencions realitzades fins aquesta data i que es facilitin els contactes i les entrevistes amb tots els professionals que hagin intervingut o hagin d’intervenir. També torna a sol·licitar que la jutgessa realitzi una inspecció a les pintures tal com es troben exposades i conservades en l’actualitat.

El museu insisteix una vegada més que actua com a entitat de dret públic que desenvolupa la missió de conservar i difondre el Patrimoni Històric. Al Museu Nacional d’Art de Catalunya les pintures de Sixena s’exhibeixen amb accés universal, a tot el públic i en el context de la que és considerada com la millor col·lecció de pintura mural romànica del món. En conseqüència, tant la mateixa institució com les obres que alberga estan sotmeses, a més de les disposicions de dret privat, a la regulació pública administrativa de protecció del Patrimoni Històric.

Etiquetes: MNAC · Sixena