El “Miraestels” de Robert Llimós, al Museu Marítim

El Saltamartí és una de les obres més emblemàtiques de Joan Brossa i és a qui Robert Llimós ret homenatge a través del Miraestels. La regla del Saltamartí és la següent: mantenir-se sempre dempeus malgrat les adversitats. Com descriu Brossa, el saltamartí s’assenta sobre una base que li permet tornar a posar-se sempre dret. El poema representa al poble que no es rendeix. Robert Llimós s’inspira en el poema i li rendeix un personal homenatge creant el Miraestels, qui surant sobre les aigües sempre mira al cel, inassequible a les desventures, com un saltamartí.

Les seves singulars característiques fan que el Miraestels es diferenciï de la resta de l’art metropolità sense passar desapercebut. Es tracta d’una escultura de 3,55 metres d’alçada, que sura i es balanceja sobre les aigües del Port de Barcelona.

El Museu Marítim de Barcelona acull, per primera vegada, l’exposició Miraestels on es podrà veure de prop l’escultura flotant de Llimós, i un seguit de variacions en mida i materials sobre Miraestels.

L’exposició al Museu Marítim es pot veure des del 21 de juny fins al 3 d’octubre de 2017. L’acte d’inauguració , el mateix dia 21 de juny, compta amb la presència del director del Museu, Roger Marcet, l’astrònom i divulgador científic Joan Anton Català, l’artista de l’obra, Robert Llimós a més d’altres personalitats i representants d’entitats.

Robert Llimós (Barcelona, 1943), és pintor i escultor i és un dels autors més representatius de Barcelona. Gràcies a la seva formació plàstica i el seu llarg recorregut artístic, l’any 1994, la Generalitat de Catalunya li va atorgar el “Premi d’Arts Plàstiques”. Pertany a la generació de la “Nova Figuració” un grup d’artistes que mitjançant elements figuratius expressen missatges de reivindicació social i que s’emmarca en moviments com l’expressionisme alemany, el pop anglès o la transavantguarda italiana.

