El “Menú de lletres” de les biblioteques del Gironés s’apropa al Japó

Les biblioteques públiques del Gironès han escollit la literatura nipona com a eix central de la cinquena edició del “Menú de lletres”. Sota el títol “Literatura japonesa” difondran, durant tot el mes de febrer, els fons relacionats amb aquesta temàtica. Com és habitual, aquesta proposta es basa en l’exposició i recomanació de llibres i pel·lícules per donar a conèixer algun tema, en aquest cas una cultura llunyana.

A aquesta cinquena edició del “Menú de lletres” hi participen els ajuntaments de Girona, Bescanó, Cassà de la Selva, Celrà, Llagostera, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, aquest any, aquesta iniciativa que fins ara promovien les biblioteques de l’àrea urbana de Girona, ha crescut i s’hi ha sumat la majoria de biblioteques de la comarca a partir d’un acord de col·laboració conjunt.

Tal com ha destacat el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, aquest acord “demostra la voluntat de bona entesa i de treball conjunt amb els agents culturals del territori en matèria de promoció i difusió de la cultura, en general, i de la lectura, en particular”.

Cadascuna de les biblioteques participants exhibirà un aparador temàtic sobre literatura i cinema japonesos i s’editarà una guia de lectura que es distribuirà a cada equipament i es podrà consultar virtualment als respectius webs. La selecció de fons ha anat a càrrec de l’empresa Nipponia Idiomes.

Paral·lelament, s’han programat algunes activitats divulgatives. La Biblioteca Antònia Adroher ha organitzat un taller de dibuix manga per al dissabte 11 de febrer a les 11.30 h i la nova sala de lectura Girona Centre el dia 21 de febrer, a les 17.30 h, acollirà una hora del conte titulada “Kamishibai: contes amb un teatret japonès de paper”. Totes dues accions van a càrrec de Nipponia Idiomes. A més a més, la Biblioteca Miquel Martí i Pol, de Sant Gregori, oferirà un taller d’origami a càrrec de Toshie Nagashima el divendres 10 de febrer a les 18 h.

Un dels clubs de lectura de la Biblioteca Carles Rahola (el de literatura universal) i dos de la Biblioteca Salvador Allende (el booktasting juvenil i el d’adults) comentaran obres japoneses a les seves sessions previstes per al febrer.

Podeu consultar més informació sobre la proposta al web: http://bibliotequesdegirona.cat/

Etiquetes: Biblioteques del Gironès · Carles Ribas · Menú de lletres