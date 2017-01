El Memorial Democràtic acull l’exposició “Patufet en guerra”

El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, ha inaugurat el dia 19 de gener l’exposició “Patufet en guerra. La il·lusió de la normalitat” al Memorial Democràtic, una retrospectiva de la revista El Patufet durant els anys de la Guerra Civil. L’han acompanyat el director del Memorial Democràtic, Plàcid Garcia-Planas, la directora general de Relacions Institucionals, Carme García. El comissari de l’exposició ha estat l’escriptor i crític literari, Julià Guillamon.

En la seva intervenció el conseller ha subratllat que “la revista El Patufet va oferir una nova mirada a la guerra, humorística i ferma que cercava quotidianitat en un context terrible, el de la guerra”, i ha afegit que “la resistència que van oferir la revista, com els seus col·laboradors, tenia motius admirables: evitar el derrotisme, esquivar la censura i transmetre un missatge d’esperança”. El conseller ha dit també que avui “fem memòria per dignificar el nostre passat col·lectiu, com feia la revista El Patufet, amb total normalitat”.

El director del Memorial Democràtica, Plàcid Garcia-Planas, ha recordat que “durant gairebé mig segle en Patufet va ser guardat a l’armari i llegit en la clandestinitat”. També ha subratllat que va “fer somriure als infants bombardejats va ser, i en altres llocs segueix sent, una realitat i una necessitat per saber, d’alguna manera, que estem vius, que no estem morts”.

La il·lusió de la normalitat en temps de guerra

L’exposició que acull el Memorial Democràtic és una retrospectiva d’El Patufet, des de la seva creació el 1904 fins a la seva desaparició el 1939, posant èmfasi en els anys de la Guerra Civil. Amb imatges, objectes originals i audiovisuals de l’època explica els esforços de la revista per mostrar una situació sota control durant la guerra, l’humor bonhomiós al voltant de les misèries de la rereguarda i, també, l’humor negre i cru marcat per la violència i la gana.

En Patufet és un cas singular en la Guerra Civil. Aquesta revista d’humor va continuar sortint després del cop d’estat del 18 de juliol del 1936 malgrat que va ser prohibida. En els anys de clandestinitat va arribar a publicar fins a 60.000 exemplars i va ser, també, durant els anys de post-guerra una eina per aprendre català.

La mostra, a més, segueix la pista d’alguns dels escriptors i dibuixants que la van tirar endavant com ara Josep Maria Folch i Torres, Gaietà Cornet i Joan Garcia Junceda. Es podrà visitar al Memorial Democràtic del 19 de gener al 31 d’agost.