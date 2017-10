El Mediterrani de Xavier Salvador s’exposa a La Galeria de Sant Cugat

La GaLeRia de Sant Cugat del Vallès (carrer Sant Jordi, 14) inaugura, el 6 d’octubre a 2/4 de 8 del vespre, l’exposició de pintura de l’artista Xavier Salvador.

La mostra inclou una trentena de teles entre paisatges i bodegons, de diferents formats, realitzades amb tècnica acrílica. El tema dels seus quadres és la Mediterrània en un sentit ampli: parteix d’un lloc real i en fa una interpretació lliure a partir d’alguns apunts o referències.

El color, juntament amb el traç visible i poc insistit, construeix el quadre, sustentant tota la composició a partir de varietats cromàtiques que sovint estan en estreta relació amb el seu estat d’ànim. Els seus paisatges són mediterranis, tant pels colors o la llum com per la proporció i equilibri amb què estan resolts i perquè integren harmoniosament l’empremta de l’home.

Salvador presenta un món a banda de l’acceleració pròpia de la societat actual, un paradís que és possible amb el retorn a la simplicitat i on el plaer d’una existència pausada dóna temps per copsar la bellesa que ell fixa en els seus quadres.

Al bagatge de Salvador s’hi detecta l’herència de pintors catalans com Capdevila, Mompou, Torres García o Villà que van elaborar llenguatges singulars tot combinant recursos del fauvisme, el postimpressionisme i el cubisme amb l’anhel d’ordre més proper al noucentisme i al classicisme dels anys 20 i 30. A les seves obres també hi trobem l’ús puntual de grafismes esquemàtics que enllacen amb la simplicitat plàstica i directa pròpia de cultures primitives i del romànic.

Xavier Salvador (Barcelona 1949) va estudiar a l’Escola Massana, l’École de Photographie de Genève i Escola de Calcografia de Barcelona. Exposa habitualment a galeries Bennassar i Artara de les Illes Balears i a la galeria Pèrgamon de Barcelona. Exposa a La GaLeRia de Sant Cugat a La GaLeRia des del 2001 i aquesta és la 8a mostra individual que li dedica. També ha exposat individualment a Nova York (Elise Goodheart Gallery) i Miami, a més d’haver participat en col·lectives a l’estat espanyol i l’estranger.

Aquesta exposició es pot veure del 6 d’octubre al 10 de novembre 2017.

Etiquetes: La GaLeRia Sant Cugat del Vallès · Xavier Salvador