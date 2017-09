El MEAM acull l’exposició més completa de l’obra de Josep Llimona

El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) de Barcelona presenta l’exposició més completa fins al moment de l’obra de Josep Llimona i Bruguera (Barcelona, 1864-1934), escultor emblemàtic del canvi de segle, en motiu dels 150 anys del seu naixement i 80 anys de la seva mort.

“Una passejada per l’obra de Josep Llimona. 150 Anys”, comissariada per Natàlia Esquinas, ens convida a passejar al llarg de tota la producció de l’artista des dels seus orígens formatius amb obres de les primeres èpoques (El Fill Pròdig, 1879, MNAC), fins a exemples de plena maduresa (Adolescent o Ingènua, 1924, Museu del modernisme Català), passant per peces que van definir l’inici del seu llenguatge més simbolista (Modèstia, 1891, Museu de Montserrat).

Presenta, a més, un ampli ventall d’obres de l’escultor fent evident les seves diverses especialitats, des del dibuix a les arts de l’objecte, on l’escultura sobresurt amb un paper protagonista. Tenint en compte la rellevància de la producció de Josep Llimona en el panorama artístic català, la mostra busca evidenciar el llarg abast de la seva obra, volent ser la retrospectiva que encara es deu a aquest gran artista.

Per l’ocasió s’han reunit més de seixanta peces, entre les que s’inclouen obres inèdites mai abans presentades al públic. Les obres han estat cedides des del fons familiar de Josep Llimona, col?leccionistes particulars, i fundacions i museus públics i privats, com per exemple el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), El Museu de Montserrat, el Museu del Modernisme Català, el Museu d’Art de Cerdanyola, el Museu Comarcal de la Garrotxa, el Museu de Terrassa, la Fundació de les Arts i els Artistes, el Museu Deu i el propi MEAM.

L’artista

Josep Llimona i Bruguera (Barcelona, 1864-1934) va ser un dels artistes més destacats que protagonitzà la fi del segle XIX i les primeres dècades del XX de l’art català. Germà del pintor Joan Llimona, va estudiar a l’escola de la Llotja i després a l’escola de Belles Arts de Barcelona. Als setze anys va guanyar una beca per anar a estudiar a Roma durant quatre anys, viatge en què el va acompanyar el seu germà i on va treballar al taller d’Enric Serra i va estudiar a la prestigiosa Acadèmia Giggi.

Al tornar de la capital italiana els germans es van trobar amb una Barcelona que creixia al voltant d’un important esdeveniment: l’Exposició Universal de 1888. Allà, Josep Llimona va presentar l’escultura eqüestre de Ramon Berenguer el Gran que li va fer guanyar la Medalla d’Or.

A poc a poc el jove escultor va anar definint el seu llenguatge propi que el fa fàcilment identificable actualment, convertint-se amb un dels artistes més rellevants del modernisme català, guanyant, l’any 1932, la Medalla d’Or de la ciutat de Barcelona. Entre 1918 i 1924 va ser President de la Junta de Museus de Barcelona, càrrec que va tornar a assumir l’any 1931 i fins la seva mort el 1934. Va fundar amb el seu germà el Cercle Artístic de Sant Lluc, entitat que va reunir artistes de fortes conviccions catòliques, com Antoni Gaudí.

