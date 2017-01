El MEAM acollirà 60 obres dels millors artistes del Hoki Museum

El Museu Europeu d’Art Modern (MEAM), entitat que promou i difon l’art figuratiu dels segles XX i XXI, ha signat un acord de col·laboració amb el Hoki Museum de Tòquio, el primer museu al Japó dedicat a la pintura realista. El director del MEAM, José Manuel Infiesta, ha rebut a Barcelona a Hiroki Hoki, directora del museu nipó, que ha explicat que aquest nou projecte permetrà a ambdues entitats “intercanviar obres de les seves respectives col·leccions en les properes temporades expositives”.

A partir de setembre de 2018, una selecció d’obres dels millors pintors realistes japonesos viatjaran a Barcelona per ocupar les sales del Palau Gomis. El MEAM acollirà una exposició temporal que agruparà l’obra dels 18 artistes més destacats del Hoki Museum. A canvi, el museu barcelonès portarà a Tòquio una recopilació d’obres dels artistes que formen la seva col·lecció permanent al maig de 2019. Després, fins al mes de novembre, la mostra itinerarà per les principals ciutats del país, passant per Kyoto, Osaka y Nagasaki, entre d’altres.

Per finalitzar aquest projecte conjunt, a finals de 2019, el Hoki Museum també organitzarà, per primer cop a Tòquio, una exposició monogràfica del pintor hongarès István Sandorfi (Budapest, 1948 – París, 2007) amb els fons propis del Museu Europeu d’Art Modern. La temporada passada, el MEAM va dedicar a l’artist hiperrealista una gran retrospectiva, amb més de 140 obres.

Sobre el Hoki Museum

El Hoki Museum de Tòquio es va inaugurar l’any 2010 com el primer museu al Japó dedicat exclusivament a la pintura realista. La seva col·lecció permanent compta amb més de 400 obres, entre les quals es troben les d’artistes de primer nivell com Hiroshi Noda, Sôsuke Morimoto o Tadahiko Nakayama, entre d’altres. Tot i així, el museu també obre el seu espai a nous talents: quasi la meitat dels seus quadres pertanyen a joves pintors, que es troben actualment en actiu.

Sobre el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM)

El Museu Europeu d’Art Modern, ubicat al Palau Gomis de Barcelona, exposa el millor art figuratiu contemporani. Pertany a la Fundació de les Arts i els Artistes, entitat que té com a objectiu la promoció i la difusió de l’art figuratiu dels segles XX i XXI. La pretensió del MEAM és trobar un nou llenguatge contemporani que no renegui de la tradició, sinó que sorgeixi d’ella per donar un salt endavant en el nou segle. Cada any, la Fundació organitza el Premi de Pintura i Escultura Figurativa, i amb el seu projecte ‘Figurativas en red’ obre una finestra al món sobre les obres dels artistes figuratius contemporanis.

A la imatge, Sunlight, 2009, de Nobyyuki Shimamura, Hoki Museum.