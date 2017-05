El MARCO exposa “Ánxel Huete. Una revisión crítica”

Ánxel Huete. Una revisión crítica és la primera presentació que fa un museu de la trajectòria de Ánxel Huete (Orense, 1944), artista indispensable per tal de comprendre el transcórrer de la producció artística a Galícia en les últimes dècades. Defensor de l’art com a motor de transformació social, va compaginar la tasca plàstica amb la militància política i la participació activa a l’organització d’esdeveniments fonamentals per a la renovació de l’art gallec: l’exposició d’escultures a l’aire lliure del Parque municipal do Castro (Vigo, 1974), les mostres de la Praza da Princesa (Vigo, 1970s), Atlántica (1980-1983), la Asociación Galega de Artistas Visuais (creada en 1997) o el Foro da Cultura Galega (1999-2001).

Les discussions sobre art i ideologia i la reflexió que l’artista fa sobre la necessitat d’abandonar el concepte que comprèn la pintura com a instrument referencial i mimètic entre realitat exterior i producció pictòrica -com recurs de representació- són part fonamental del seu pensament, no només durant l’època de formació sinó també en treballs recents. A l’exposició es proposa un recorregut pels moments i llocs que caracteritzen cinc dècades de producció artística, en les quals la seva obra camina cap a una progressiva sintetització de la imatge pictòrica, tant en les peces monocromàtiques, com en les distribucions reticulars o en la ferma decisió de l’autor de reduir la pintura a l’estatut simbòlic del signe.

L’exposició, comissariada per Agar Ledo, responsable d’exposicions del MARC, s’entén com una oportunitat per a estudiar i reinterpretar el nostre passat més recent a través de la trajectòria de Ánxel Huete, revisió que ve acompanyada d’un catàleg de pròxima publicació -coeditat per Anxo Rabuñal i Agar Ledo, dissenyat per Xosé Salgado i Lia Santana, i amb aportacions de Rosalía Pazo Maside, Manuel Pérez Rúa i Isaac Pérez Vicent- que serveix de mirall al context social i cultural de les últimes dècades.

L’exposició es pot veure des del 28 d’abril al 17 de setembre a la planta baixa del MARCO, Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.

