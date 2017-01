El MARCO aborda les qüestions de gènere amb el projecte “Més enllà dels gèneres”

Entre el 27 de gener i el 11 de juny, els espais de la primera planta del MARCO acullen el projecte Més enllà dels gèneres, realitzat en coproducció amb l’Auditori de Galícia, Santiago de Compostel·la, i comissariat per Anxela Caramés.

Una mostra col·lectiva que reuneix una selecció d’obres de 50 artistes, com panorama de les pràctiques artístiques feministes a Galícia des dels anys noranta fins a l’actualitat. L’exposició permet contextualitzar el treball artístic que aborda les qüestions de gènere, posant en relació l’àmbit gallec amb l’estatal i internacional. Ofereix una revisió de les pràctiques feministes realitzades tant per dones com per homes i, al seu torn, tendeix ponts entre les produccions artístiques i els moviments socials i polítics reivindicatius, com els grups activistes feministes i LGTBQI. La mostra indaga i aprofundeix en la pluralitat d’aspectes de l’art feminista i dóna visibilitat a generacions més joves, vinculant-les amb l’obra d’artistes amb una trajectòria més consolidada.

La proposta reuneix peces de diferents artistes, en alguns casos poc conegudes i/o inèdites, agrupades per qüestions temàtiques i conceptuals, al marge de criteris cronològics, ja que persegueix traçar un discurs que de manera fluïda mostri les diferents tendències i aportacions de les múltiples corrents feministes a l’art contemporani.

Més enllà dels gèneres inclou obres realitzades tant per dones com per homes, rebutjant el tòpic d’un art feminista produït només per dones, i incorporant autors masculins que treballen des d’una perspectiva de gènere i / o queer. Més enllà dels gèneres indaga en la pluralitat d’aspectes de l’art feminista i dóna visibilitat a generacions més joves, vinculant-les amb l’obra d’artistes amb una trajectòria més consolidada. Permet contextualitzar el treball artístic que aborda les qüestions de gènere, posant en relació l’àmbit gallec amb l’estatal i internacional. Al seu torn, tendeix ponts entre les produccions artístiques i els moviments socials i polítics reivindicatius, com els grups activistes feministes i LGTBQI (Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals, Queer i Intersexuals).

Etiquetes: Anxela Caramés · MARCO Vigo