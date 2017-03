El MAM inaugura una nova sala dedicada a l”Arqueologia de la mort”

El Museu Arqueològic de Múrcia (MAM), espai gestionat per la Conselleria de Cultura i Portavocía, celebra el dia 15 de març, el seu desè aniversari amb un concert a càrrec de l’agrupació La Ziringalla i obrint al públic una de les seves noves sales , la dedicada a l”Arqueologia de la mort”.

Durant aquest any, i segons ha recordat la directora general de Béns Culturals, Maria Comas, “des de Cultura s’estan organitzant seminaris, jornades, tallers i també una exposició especial que servirà per commemorar aquest aniversari i que s’inaugurarà després de l’estiu”. Així mateix, va afegir “s’obriran altres espais i es revisarà i actualitzarà la col·lecció permanent del museu, integrada per unes 2.500 peces, ia través de la qual es pot repassar la història de la Regió i la de les diferents cultures que han deixat la seva empremta”.

La nova sala mostrarà com s’abordava la mort en les cultures argàrica, ibèrica i romana a través de diverses peces i de la projecció d’un vídeo-documental que narra els rituals funeraris de la prehistòria a la Regió de Múrcia. Amb motiu d’aquesta nova obertura, també hi haurà tallers específics per a escolars i durant els caps de setmana sobre els quals es pot obtenir més informació en el mateix museu i mitjançant el telèfon 968.234.602.

A més de l’audiovisual que ja es pot veure al MAM, “i atès que el tema desperta un gran interès per part dels visitants, el discurs museogràfic es completarà amb la instal·lació de vitrines-peanyes en què es recrearan tres models diferents d’enterraments de l’antiguitat”, va explicar Comas, que va afegir que la previsió és que” també s’inauguri pròximament el ‘magatzem visitable del MAM’, unes noves galeries en què s’exposarà part dels milers peces que es custodien al magatzem central del museu”.

La nova sala

En primer lloc, i per la seva major antiguitat, es mostrarà a la sala de l”Arqueologia de la mort“ un enterrament d’inhumació a ‘cista’ (caixa de pedres) de tipologia argàrica, datat en el segon mil·lenni ANE (abans de la nostra era ), amb un aixovar procedent de les excavacions al turó de l’escurçó (Bagil, Moratalla), de visió panoràmica des de la seva coberta.

A continuació, els visitants podran contemplar la rèplica d’un enterrament d’incineració, en fossa, característic del món ibèric, associat a l’aixovar d’una de les tombes de la necròpolis del Cabecico del Tresor (Verdolay, Sant Àngel, Múrcia). En aquest cas, es simularà una secció transversal de la fossa quadrangular típica, amb un vidre per veure l’urna i l’aixovar ibèric al seu interior, datat entre els segles IV-III ANE.

Com enterrament més modern, es recrearà finalment a la sala una inhumació romana mitjà-imperial, de forma rectangular, amb obra d’argamassa i una coberta de maons. Es podrà veure frontalment l’interior mitjançant un vidre que simula una secció longitudinal de la tomba i quedarà ocupat per restes òssies humanes coetanis i aixovars característics, procedents de la necròpolis de la pedania murciana d’Algezares.

