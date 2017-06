El MAC exposa el treball dels tres guanyadors de les Beques de creació

El Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa (MAC) inaugura l’exposició col·lectiva dels artistes Alberto Gracia (Ferrol, 1978), Ruth Montiel Arias (Palmeira, la Corunya, 1977) i Federico Vladimir Strate Pezdirc (Buenos Aires, 1983), els tres guanyadors de l’edició 2015 de les Beques de Creació Artística a l’Estranger GAS NATURAL FENOSA, dirigides a artistes nascuts o residents a Galícia de menys de 40 anys d’edat.

Galícia, Irlanda, el Marroc, Sud-àfrica, Perú i la Terra de Foc (Xile i Argentina) han estat les destinacions escollides pels tres joves artistes becats, que han optat per desenvolupar la seva creació artística en aquests importants centres mundials de renovació de l’art. Les borses d’estudi de GAS NATURAL FENOSA els han permès completar la seva formació artística, ampliar el seu horitzó creatiu i impregnar-se de noves tendències i influències plàstiques.

El MAC presenta en aquesta exposició, que estarà oberta al públic fins al proper 17 de setembre, el treball creatiu i l’evolució artística d’aquests tres artistes al llarg dels últims dos anys. Per a la directora del MAC, Carmen Fernández Rivera, “el suport als creadors gallecs és molt important per al Museu i per això continuarem apostant per la promoció de la mobilitat internacional, perquè estem convençuts que suposa una gran oportunitat creativa per a aquests artistes emergents. “

