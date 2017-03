El MAC de La Corunya acull dues exposicions d’artistes de primer nivell

annaïs miró

Del 27 d’abril al 10 de setembre de 2017, el Museu d’Art Contemporani Gas Natural Fenosa de La Corunya, a l’avinguda d’Arteixo, 171, acull l’exposició d’Elija-Liisa Ahtila anomenada Ecologies of Drama. Eija-Liisa Ahtila és una fotògrafa i videoartista finlandesa reconeguda internacionalment. La mostra, que gira a l’entorn de la relació de l’ésser humà amb la Natura, acull cinc videoinstalacions, una sèrie fotogràfica, una sèrie de dibuixos i una obra inèdita que se situarà al vestíbul del MAC. L’amor, el sexe, la gelosia, la ira, la vulnerabilitat i la reconciliació són algunes de les emocions presents en les obres d’Ahtila. La videoartista finlandesa descriu el seu treball amb el concepte de “drames humans”, relats de ficció que sorgeixen de llargs períodes d’investigació, així com de les seves pròpies observacions i experiències. En les seves darreres obres, també reflexiona sobre la frontera entre el “jo” y l’“altre”, convidant l’espectador a mirar a dins de la ment d’individus atrapats en moments de fragilitat psicològica. Des de mitjans de la dècada dels 90, Eija-Liisa Ahtila (Hämeenlinna, Finlàndia, 1959) ha participat en festivals internacionals de cinema i certàmens del sector. Amb exhibicions col·lectives i individuals, Ahtila ha recorregut les sales dels principals museus d’art contemporani del món. El seu vídeo polisèmic Consolation Service, en què planteja una desconstrucció de la il·lusió cinematogràfica, va ser premiat en la 51ª Biennal de Venècia (1999). L’any 2000, Ahtila guanyà el Vincent Award. El 2002, va exposar a la Tate Modern, al 2006 va exhibir la seva multipantalla vídeo The Wind al MoMA, i al mateix any va guanyar l’Artes Mundi Price a Cardiff, Gales. Ecologies of Drama és la primera exhibición individual completa d’Eija-Liisa Ahtila a Espanya.

En segon lloc, el MAC aposta per la fotògrafa Maude Schuyler Clay, i la mostra Mississippi History, que es podrà veure de l’11 de maig al 15 d’octubre de 2017. Recorrent els camins del seu Delta natal (Mississipi), l’artista retrata les històries que l’envolten, preferint allò quotidià a l’exotisme espectacular. Les obres de Maude Schuyler Clay reflecteixen les relacions i els sentiments humans dels seus familiars, amics i la resta d’habitants d’aquesta regió del sud dels Estats Units. Amb el color i la llum com a elements indissociables del seu treball, entre les sevs imatges trobem el seu marit i els seus fills, i d’altres personatges coneguts, com el seu cosí, el famós fotògraf William Eggleston, el també fotògraf Lee Friedlander o l’escriptor Richard Ford. Després d’estudiar a la Universitat de Mississippi i a l’Acadèmia de les Arts de Memphis, Maude Schuyler Clay (Greenwood, Misisipi) va treballar com a assistent del fotògraf William Eggleston (Memphis, Tennessee, 1939). Durant un temps va viure a Nova York, on va ser fotògrafa i editora de revistes com Esquire, Fortune o Vanity Fair. Actualment, instal·lada al poble de Sumner, retrata tant el paisatge com la vida quotidiana del Delta de Misissipi.



