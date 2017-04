El llegat Nolla al Museu Can Tinturé

annaïs miró

Del 7 d’abril al 22 d’octubre de 2017, el Museu Can Tinturé, al carrer de l’Església, 36, d’Esplugues de Llobregat, acull la mostra El llegat Nolla. 150 anys de la fàbrica de mosaics. El gres ceràmic i la fàbrica Ceràmica Nolla són protagonistes d’aquesta nova exposició que pretén posar en relleu el paper dinamitzador i modernitzador d’aquesta coneguda factoria i reivindicar el valor artístic dels seus mosaics. La mostra es va poder veure per primer cop a Castelló l’any 2015 amb motiu del 150 aniversari de la fundació de la fàbrica, i ara arriba a Esplugues coincidint amb el II Congrés Nacional sobre la ceràmica de Nolla que té lloc a Barcelona el mes d’abril. L’espai dedicat a la fàbrica Hijo de Jaime Pujol i Bausis, i al disseny i producció de les seves populars “rajoletes” de gres ceràmic.

La creació de la nova fàbrica (1919), la construcció dels forns d’ampolla i la direcció artística de Francesc Quer van ser els tres factors fonamentals en el creixement de la producció de gres a Esplugues. A la mostra trobarem exemples d’algunes peces i documentació que acredita el valor econòmic i artístic del gres produït a Pujol i Bausis. El gres ceràmic i la fàbrica de Ceràmica Nolla són protagonistes d’aquesta nova exposició que acull les sales de Can Tinturé, amb el Modernisme com a punt de partida. Aquesta mostra posa en relleu el paper dinamitzador i modernitzador d’aquesta indústria, i reivindica el valor artístic dels models i aplicacions d’aquest mosaic. La mostra també inclou un àmbit local dedicat al disseny i producció de gres ceràmic de la fàbrica Hijo de Jaime Pujol i Bausis. La producció d’aquest tipus de rajola va ser tan important a Esplugues que la fàbrica va passar a ser coneguda popularment com “La Rajoleta”, en referència a les petites rajoles que sortien a milers dels emblemàtics forns d’ampolla. La qualitat d’aquesta ceràmica, la seva resistència i la seva durabilitat, la van convertir en la precursora del gres porcelànic produït fins a l’actualitat. Aquestes qualitats li van reportar nombrosos premis en Fires i Exposicions, a tot Europa. Com a herència de la història de l’empresa Nolla, la franja situada entre València i Castelló constitueix, al seu torn, una zona de gran importància d’aquest tipus d’indústria. Aquest producte, d’origen anglès, va ser produït a Espanya per l’empresari Miguel Nolla Bruget a mitjan segle XIX. Les seves instal·lacions, situades al municipi de Meliana (València), van comptar sempre amb la tecnologia més innovadora alhora que amb operaris de reconeguda mestria, aconseguint d’aquesta manera tan excel·lent material. El mosaic Nolla ha estat sinònim de producte de qualitat i s’ha relacionat històricament amb edificis emblemàtics, habitatges de l’elit social i immobles públics que exigien sistemes pavimentals d’altes prestacions. Per això es pot veure a la ciutat de València en edificis com l’Asil de Sant Joan Baptista (1875), l’Ajuntament de València, la Casa de Correus, el Mercat Central, etc. Va ser presentat en nombroses Exposicions Universals a París, Viena o Filadèlfia, i va arribar a instal·lar-se a l’Argentina, l’Havana o Moscou.

