El llegat de Manuel Maria Bosch s’incorpora al MNAC

La col·lecció d’art modern del Museu Nacional (MNAC) s’ha enriquit recentment amb el llegat de 14 obres, entre dibuixos i pintures, de la col·lecció de Manuel Maria Bosch i Puig (Barcelona, 1947-Sant Feliu de Guixols, 2015).

Conformat per obres de Francesc Gimeno, Lluïsa Vidal, Ramon Calsina, Antoni Clavé, Joan Hernández Pijuan, Joan Ponç, Ràfols Casamada, i Ernest Santasusagna, aquest llegat és un conjunt heterogeni encara que d’un gran interès per a les col·leccions del museu. Ha permès incorporar obres d’un artista com Joan Ponç, fins ara només representat gràcies a dipòsits de particulars i del MACBA. Altres artistes, com Ramon Calsina, Antoni Clavé o Francesc Gimeno, veuen reforçada la seva presència a la col·lecció del Museu Nacional.

A partir d’avui tres obres d’aquest llegat s’exposen a la col·lecció permanent d’art modern: El Pianista, un oli de Ramon Calsina, c. 1940-1960; Soldat, un dibuix del mateix autor, també c. 1940-1960; i Composició, de Joan Ponç, de 1948.

Manuel Maria Bosch, que compaginà el seu interès per l’art amb la botànica i les llengües, va llegar el seu patrimoni a diferents entitats públiques amb finalitats culturals i socials.

A la imatge, detall de Composició, 1948 de joan Ponç. Llegat de Manuel Maria Bosch.

