El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya presenta la temporada 2017-2018

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya (GGAC) ha presentat la programació de les 48 galeries d’art (ubicades a la ciutat de Barcelona i a la resta del territori català) a la Galeria Dolors Junyent de Barcelona (C/Aragó 268). El Gremi també ha informat del II Certamen Miró&Art, que aquest any s’inspira en l’artista Joan Brossa, formant part així de la programació de l’Any Brossa.

Artistes consagrats

Una història d’art entre reconeguts artistes com Antoni Tàpies i Hans Hartung a través de la seva obra gràfica, es pot visitar fins al mes de novembre a la Galería Atelier (Plaça Rovira y Trias, 9).

La Sala Rusiñol a Sant Cugat del Vallès, presenta fins al 31 d’octubre ‘Koyama‘, la visió oriental de l’artista japonès que pinta quadres de Cadaqués; i del 3 al 29 de novembre, l’exposició ‘Toni Cassany: 30 anys de pintura’, en homenatge a la trajectòria de l’artista. La Sala Dalmau (C/Consell de Cent, 349) mostra fins al 15 de novembre a ‘J.Fín, un sendero solitario‘ part de l’obra de José Vilató Ruiz (Barcelona 1916-París 1969), nebot de Picasso. Concretament, l’obra que va ser realitzada a París entre 1946 i 1969. Francesc Congost Tor, mestre del dibuix, amb ‘Els carrers aturen el temps’ exposa amb llapis de grafit i ceres de colors a la galeria L’Arcada de Blanes, fins al 9 de novembre.

Els dibuixos de l’època parisenca de Joan Cardona i Lladós (Barcelona 1977-1957) es podran contemplar durant els mesos de novembre i desembre a la Galeria Gothsland (C/Consell de Cent, 331), sent la primera mostra que es realitza del pintor barceloní en més de cent anys. A la Galeria Dolors Junyent (C/Aragó 268) s’exposa ‘Joan Ponç: Màgia i Misteri’ fins al 30 de novembre, amb una mostra d’un dels artistes més representatius de les primeres avantguardes.

Un homenatge a Grau Garriga (1929-2011) a un dels seus espais, la Canals-Galeria- Museu de Sant Cugat del Vallès, es pot visitar fins al 30 de novembre amb els llibres d’art, dibuixos i pintures dels últims 20 anys del reconegut autor. Una retrospectiva de Francesc Gimeno Arasa (1858-1927), un dels artistes més destacats de l’escena pictòrica catalana de finals del segle XIX i principis del XX, es pot visitar fins al mes de novembre a la Galeria Art Petritxol (C/Consell de Cent, 315).

La Galeria Àmbit (C/Consell de Cent, 282) ‘Lluís Blanc, dibuixos d’escultor’, amb un recorregut dels més de 40 anys de l’artista. L’obra de Jesús R. Soto (1923-2005), un dels principals representants de l’art cinètic i òptic es pot visitar fins al 15 de novembre a la Imaginart Gallery (Avinguda Diagonal 432).

Pintura internacional

Un dels pintors més coneguts de Ghana, Larry Otoo exposa les seves pintures a l’oli i acríliques a la Out of Africa Gallery de Sitges, amb l’exposició ‘Music & Markets‘ fins el 29 d’octubre. L’artista belga Liesbeth Willaert mostra a ‘Between Dreams ¬Southern Shades‘ a Olivart Art Gallery (C/dels Banys Vells, 6) la seva pintura flamenca de paisatges i d’intens color. Gabriel Schmitz, artista alemany establert a Barcelona des de fa més de 20 anys, ens ensenya el seu món transcendent a través de l’ànima i la bellesa que lluita contra la banalitat a la Galeria Jordi Barnadas (C/Consell de Cent, 342), fins al 4 de novembre. I al mateix espai, a partir del 9 de novembre i fins al 2 de desembre, l’artista Keiko Ogawa exposa la seva obra de temàtica intimista.

Fotografia

Hannah Collins exposa una selecció de fotografies de la seva sèrie ‘True Stories‘, amb imatges de diferents ciutats a la Galería Lorena Ruiz de Villa (Camp d’en Vidal 16, local 2) fins al 30 de novembre. Els treballs fotogràfics de Marc Javierre Kohan amb ‘Tourist walk: Barcelona, ciudad de vacaciones‘ es mostren a la Galería Fotográfica Ilmondo (C/Calabria, 178), fins el dia 15 de novembre.

Vanessa Pey, artista que experimenta amb la fotografia combinant processos analògics i digitals presentarà la seva obra a partir del 21 d’octubre i fins al 20 de novembre a la Galería Antoni Pinyol de Reus. Álex Llovet, fotògraf i músic amb ‘Before Of The 3

DoG‘ proposa un viatge iniciàtic a la Galería Fifty Dots Gallery (C/ Sant Hermenegild, 24) fins al 21 de novembre.

Destaquen les interessants fotografies dels 11 autors que veuran la llum a Espai Cavallers de Lleida dins de ‘Caixa Negra. Fotografia 17′ fins al 4 de novembre.

Col·lectives

La Galería Espai G d’Art de Terrassa presenta, fins al 8 de novembre ‘Diàlegs: Exposició de pintures de 3 artistes’ amb Àngel Asensio, Cristina Cabané i Enric Vallkarsunke; i, a partir de l’11 de novembre fins al 13 de desembre, l’obra de Pilar López Báez, amb ‘L’estiu invencible’. L’Espai Cavallers de Lleida presentarà l’exposició ‘Ad Lib‘, entre el 3 de novembre i el 2 de desembre, mitjançant les obres en joies de 5 artistes lleidatans.

Cinema

Un homenatge al sèptim art amb motiu de la commemoració del 50 aniversari del Sitges Film Festival es pot veure fins al 22 d’octubre, a la galeria Ágora 3 de Sitges, amb una exposició col·lectiva d’Álex Santaló (il·lustrador), Gaudio bcn (escultor), Roselló (pintor) i Clàudia Sauret (fotògrafa). Del 4 al 26 de novembre es programarà ‘Antoni Lanau. Premi Concurs de pintura Echevarne 2016′.

Altres propostes

Finalment, la galeria d’art Anquin‘s de Reus exposa la primera individual de Marta Lafuente, ‘Micromundos‘, fins al 18 d’octubre, que inclou un vídeo amb 290 dibuixos de moviments de dansa i les seves obres sobre cartó, que mostren nens amb les seves mascotes. També es podrà veure obra figurativa fins al 10 de novembre, a La GaLeRia de Sant Cugat del Vallès amb l’exposició ‘Xavier Salvador’, una mostra de 30 teles acríliques de paisatges i bodegons de diferents formats realitzats amb tècnica acrílica.

Sobre el GGAC

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya és el més antic de tota Espanya, i és una institució sense ànim de lucre, fundada el 1978, que té com a objectiu la difusió i promoció de les arts visuals i la defensa del treball de les galeries d’art i els artistes. Promociona diferents activitats (Premios GAC, Jornadas sobre Arte yGalerismo, Otoño del Arte, etc..), així com campanyes de conscienciació de forma transversal a la ciutadania sobre el paper central de les galeries com a nexes d’unió cultural del país.

El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya i Vermuts Miró, juntament amb la Fundació Joan Brossa dediquen el II Certamen Miró & Arts a la figura d’aquest gran 4 artista, que en 2018 commemorarà el centenari del seu naixement. Aquesta segona edició del Miró & Arts s’emmarca dins de les activitats d’inauguració de la temporada 2017-2018 de les galeries d’art catalanes sota el lema #ILike_Art.

A la imatge, detall de s/t c. 1970 de Joan Ponç.

Etiquetes: Gremi de Galeries de Catalunya