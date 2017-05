El Goethe-Institut, a la pell dels platgistes

El Goethe-Institut, c / Roger de Flor 224 de Barcelona, presenta del 3 de maig al 15 de setembre Hautnah / A la pell, una exposició de fotografies de l’alemanya Christiane von Enzberg. La platja i les persones que la freqüenten durant els dies de calor són les protagonistes indiscutibles d’aquesta refrescant mostra.

La sèrie fotogràfica plasma escenes de platja divertides que sorgeixen de forma espontània durant les vacances, lluny de la vida quotidiana. Lloc indispensable per al turista, la platja es converteix en un gresol de classes socials, mentalitats i fisonomies. Aquest escenari, on tothom exposa al sol la seva pell (física i cultural), serveix a Von Enzberg per realitzar un retrat proper i heterogeni de la societat estiuejant. A través de les seves instantànies, realitzades a la costa mediterrània i atlàntica, ofereix una mirada antropològica i estètica sobre un decorat i uns personatges molt familiars. Von Enzberg va més enllà del treball periodístic, recalcant la bellesa de la quotidianitat dels platja.

Christiane von Enzberg va néixer a Friburg (Alemanya) el 1969. Formada a l’Escola Lette Verein de Berlín, treballa com a fotògrafa independent per a nombroses revistes internacionals, amb un enfocament en el retrat i el reportatge. Des de l’any 2002 resideix a Barcelona.

A la imatge, fotografia de Christiane von Enzberg.

