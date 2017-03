El geni culinari català al MAC

La seu de Girona del Museu d’Arqueologia de Catalunya, Carrer de Santa Llúcia, 8, presenta del 31 de març al 23 de setembre El geni culinari. Innovacions que marquen la nostra cuina, exposició que té com a objectiu mostrar les restes arqueològiques des de la perspectiva culinària.

L’alimentació és un tema que desperta cada cop més l’interès de la societat, tant pel que fa a la qualitat del que mengem com a la creativitat gastronòmica i al component identitari de la nostra cuina, que es manifesta especialment en la revifada i la recuperació de la cuina tradicional. D’altra banda, el sector de la cuina i la gastronomia busca constantment nous estímuls per a projectar la seva creativitat o oferir nous productes, i cada cop es fixa més en la cuina del passat com a font d’inspiració.

L’arqueologia és l’única manera que tenim per conèixer com es menjava abans de l’aparició dels textos escrits. L’arqueologia recupera una gran quantitat de restes que tenen relació amb aquest àmbit, restes del que van menjar els nostres avantpassats, però també dels estris i atuells que feien servir. Restes que ens parlen de l’origen i de l’evolució de molts plats, d’innovacions que encara marquen la nostra cuina i que de ben segur podran servir d’inspiració per a noves creacions culinàries.

A la imatge, fotografia de la mostra.

