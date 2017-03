El fotògraf Yurian Quintanas acaba el projecte “Moons”

El fotògraf banyolí Yurian Quintanas ha acabat el projecte Moons. Sobre l’esmentat projecte el mateix Quintanas escriu: “Cada llar és un món en si mateix. Un espai en construcció amb les seves pròpies normes físiques. Cada membre d’aquest petit món, és com una lluna. Un satèl·lit vinculat al seu entorn a través d’una força gravitatòria molt concreta. La mínima variació en l’estat de qualsevol d’aquests elements pot afectar considerablement l’estabilitat del planeta i, en conseqüència, la percepció que els seus habitants tenen d’ell.

Per fer aquest projecte em vaig imposar una única norma, totes les fotografies havien d’estar fetes dins dels límits de casa meva. A partir d’aquesta única directriu, vaig començar a fotografiar els espais, els objectes domèstics i als seus habitants. Però a mesura que anava acumulant imatges, vaig sentir la necessitat de transformar tota aquesta realitat tan palpable i evident, per adaptar-la al meu discurs, i així parlar no només del que és tangible, sinó també d’allò que no veiem”.

Etiquetes: Moons · Yurian Quintanas