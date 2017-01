El fotògraf finlandès Ola Kolehmainen a la Galeria Senda

“Sketches of Spain” és la tercera individual d’Ola Kolehmainen a Galeria Senda de Barcelona. A la seva obra, l’artista fa servir l’arquitectura com a punt de partida i inspiració per a crear composicions abstractes, influenciades pel minimalisme en fotografies de gran format.

A través d’aquesta mostra, Galeria Senda vol desenvolupar exposicions que aconsegueixen involucrar l’escena internacional amb la ciutat de Barcelona. A “Sketches of Spain“, l’artista fa una selecció de fotografies que ha capturat durant deu anys en les seves visites constants a Espanya. L’exposició no només reflecteix la visió particular de Kolehmainen d’obres de Bofill,

Mies van der Rohe o Ambasz, sinó també la influencia mútua entre artistes i arquitectes.

Per a l’artista, Mies van der Rohe ha estat clau en la seva carrera professional des dels inicis. A més del seu lloc indubtable en la història de l’arquitectura, el Pabelló Mies van der Rohe ha estat font constant d’inspiració per a Kolehmainen. El va portar a desenvolupar una nova manera de presentar i pensar la seva obra. La sèrie “Arquetypes” és el resultat d’una nova mirada que el fotògraf fa cap a aquesta construcció, aquest cop a petita escala, en comparació amb les mides habituals de les seves obres. Les seves fotografies, quasi en miniatura, reflecteixen un Pavelló diferent, predominat pels petits detalls, que ens sorprèn al veure la bellesa en allò que potser passaria desapercebut

La peça “House of Spiritual Retreat” es basa en la casa conceptual de l’arquitecte argentí i dissenyador industrial Emilio Abasz, dissenyada el 1975 i construïda al nord de Sevilla. En la fotografia, Kolehmainen aconsegueix captar la influència de l’arquitectura àrab i els estils fonamentals de l’Orient que es troben a l’interior de l’edifici. Les construccions de Ricard Bofill

com Walden 7 i La Muralla Roja, també han estat protagonistes de l’obra de Kolehmainen. En “Walden 7″ i “Red Staircase 2″, respectivament, l’artista aconsegueix capturar un món sencer en zones molt remarcades de l’edifici. Juga amb llums, ombres, i el factor de repetició per formar una estètica harmoniosa i geomatitzada.

Les fotografies de Kolehmainen són el resultat d’un estudi exhaustiu de la llum i els plans, basant-se únicament en la llum natural i la llum artificial que ja existeix a l’edifici. Es tracta de conèixer la construcció i la relació que sorgeix entre llums, ombres, i reflexos per crear fotografies on “l’abstracció allibera l’edifici”. L’artista fa servir la seva arquitectura com a matèria primera de la seva obra purament abstracta, però la transforma.

L’exposició es pot visitar a partir del 2 de febrer del 2017.

A la imatge, House of Spiritual Retreat, 2012.

