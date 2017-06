El fotògraf de l’underground Ximo Berenguer, al off PHE 2017

La galeria Fernando Pradilla, c/ Claudio Coello 20 de Madrid participa a partir del 15 de juny de 2017 en la secció OFF del festival PHE 2017 amb l’exposició de l’artista Ximo Berenguer: A chupar del bote, comissariada per Mira Bernabeu.

Ximo Berenguer (Picanya, 1946 – Barcelona, ​​1977) va ser un fotògraf valencià actiu a la Catalunya underground dels 70 i conegut pel seu reportatge social en què destaca una sèrie documental sobre el popular music hall barceloní El Molino.

A la imatge, fotografia de Ximo Berenguer.

