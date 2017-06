El film sobre la vida de Miquel Àngel al juny als cinemes

La propera producció d’A Contracorriente Films que tancarà la temporada de documentals d’Exhibition On Screen serà l’estrena del documental contemporani MICHELANGELO, el film que descobreix la vida de Miquel Àngel, el geni italià que a tots ens resulta tan familiar, però del qual ens queda molt per saber. S’estrenarà el proper 15 de juny. El film abasta els 89 anys de vida de l’artista italià i apropa l’espectador a aquest personatge carismàtic, a la relació que va mantenir amb els seus contemporanis i al seu valuós llegat artístic. Michelangelo és un viatge fílmic, començant per les sales d’impressió i dibuix d’Europa, les grans capelles i museus de Florència, Roma i el Vaticà, a través de la convulsa vida de l’artista. Dirigit per David Bickerstaff, produït per Seventh Art Productions, estarà disponible doblada i en versió original subtitulada.