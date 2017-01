El fill de Joan Ponç, John Bridges, exposa al Museu de la Vida Rural

L’any 2017 segons Jordi Carulla Ruiz de l’Associació Joan Ponç “inclou fites importants per al nostre projecte. La primera serà l’edició del llibre Correspondèncie(S), en què es recolliran les cartes de Ponç a agents, artistes i amics del món de l’art. Serà publicat per Edicions Poncianes en paral·lel a l’exposició Diabolo, que s’inaugurarà el mes d’octubre a La Pedrera. Ambdues recerques –la recopilació del llibre i l’exposició–, dutes a terme per Pilar Parcerisas, són de gran valor per a la difusió i la comprensió de l’abast de l’obra del nostre estimat pintor”.

Segons Jordi Carulla Ruiz “la consumació d’aquests fets ens renova d’energies i ens porta a oferir-vos una altra primícia: la inauguració de l’exposició: Terminals còsmiques als confins del Cap de Creus”, una mostra que ofereix per primera vegada en públic l’obra mai vista de John Bridges (el desconegut fill de Joan Ponç).

L’exposició s’inaugura el dia 28 de gener a les 13 h, al Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, i s’hi preveu un recital amb Vicenç Altaió, Laia Noguera i Jordi Carulla-Ruiz acompanyat d’un concert de música admosfèrica de Mike Landscape, composta especialment per a l’ocasió a partir de la peça Six sperm stéril, que constitueix un homenatge a Marce Duchamp –un dels grans referents de Bridges– però alhora col·lisiona amb molts altres territoris. Alguns fragments del llibre que recollirà la biografia poètica i el catàleg complet de l’obra de Bridges serà presentat durant el transcurs de la mostra.

