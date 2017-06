El festival “Vida”, amb espais plàstics

isidre roset i juan

El Vida Festival transforma la masia romàntica dels Cabanyes als afores de Vilanova i la Geltrú en un parc lúdic, musical i plàstic, amb intervencions d’artistes com Estefania Pérez, arquitecte que està al capdavant de l’ambientació dels espais del Vida, dels dissenys dels escenaris i de les sorpreses escultòriques del bosc.

Altres artistes col·laboren estretament amb l’equip artístic del Vida, hereus del Faraday com Jordi Caba que treballa la fusta amb dedicació i passió realitzant peces úniques amb personalitat pròpia i acusada. Els seus mòbils atrapen l’atenció dels gairebé 32.000 visitants que acull el festival de música pop, independent i alternativa que es celebra del 29 de juny al 2 de juliol a la Masia d’en Cabanyes i a La Daurada, l’altra seu d’un festival a l’aire lliure i vora el mar.

La vilafranquina Paola Aselman forma part de l’equip d’artistes enviromentals des del 2015 desenvolupant diferents accions de promoció de les marques patrocinadores amb instal·lacions artístiques que donen personalitat a un esdeveniment que cada any creix mantenint el caràcter amable, domèstic, humà i familiar que promou amb espais com El Niu, adreçat als infants.

Un altre espai es Vida Club ambientat amb decoracions que produeixen l’efecte Selfie immediatament. Antonio R Montesinos de Ronda, master en arts digitals i el dissenyador gràfic Roger Calvet són en la nòmina dels creadors d’uns ambients lúdics on els volums escultòrics, les il·luminacions i l’efecte sorpresa s’inscriuen en el paisatge d’aquesta masia neoclàssica amb jardins i boscos de tall romàntic que s’omple de música i Vida durant quatre dies.

