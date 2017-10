El festival internacional de cinema: molt més que glamour

isidre roset i juan

La 50a edició del Festival de Cinema ha congregat no només projeccions de les pel·lícules a concurs sinó també tota una sèrie d’activitats paral·leles que fan d’aquest certamen una cita obligada per la professió i el món del cinema.

Les maneres de produir els films han variat força, les noves solucions passen pel finançament compartit, crowdfunding, com hem pogut comprovar en molts dels projectes que s’han portat a Sitges.

Una menció especial mereix Black Hollow Cage dirigida per Saldrac Gonzalez-Perellon, la localització a Olot en un xalet dissenyat per l’equip d’arquitectes RCR (Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta) guanyadors del Premi Prizker 2017, emfatitza l’ambient hermètic una història entre la ciència-ficció i l’horror.

L’Hotel Melià va celebrar els 25 anys com a seu principal del festival que a més de l’Auditori compta amb la Sala Tramuntana on es projectaren les sessions més de culte com per exemple The Misandrist i Ulrike‘s Brain del director nord-americà Bruce LaBruce. El jardí amb la piscina s’ha convertit en el plató de les televisions i mitjans acreditats.

Un dels èxits del festival ha estat el Zombie Walk que funciona a manera d’avançament pel Halloween. Enguany a més dels estands de merchandising a la platja de Sant Sebastià el festival ha comptat amb una zona de foodtracks entorn de la platja Balmins on La Caleta ha reunit cada nit els cinèfils més joves i amb més ganes de marxa.

El Miramar, el Maricel, el Prado, el Retiro, l’Escorxador han représ el seu paper de catalitzadors i dinamitzadors que s’ha vist complementat per una carpa inflable ubicada a la platja de la Fragata on La Fura dels Baus va realitzar la gala de cloenda i l’entrega de premis, un espectacle que va tenir com a protagonista l’home del mil·lenni, disfressat de mico gegantí.

La ressaca dels cinquanta anys ens deixa pel·lícules guanyadores: l’hongaresa Jupiter‘s Moon, però també d’altres films com November (Letònia), història d’amor impossible. El públic d’aquest festival és especialment característic.

El dibuix està en la base de tota la producció cinematogràfica, en el disseny de decorats, en l’storyboard, en el disseny de vestuari… El cinema és la més completa realització artística, un conjunt d’imatges en moviment, so, música que ens corprèn i ens endinsa en un món de fantasia, d’il·lusions, d’històries estranyes, irrealitats que esdevenen presències.

La setmana i escaig del festival respon a les expectatives creades durant tot un any de preparació, Angels Sala, director del festival junt amb l’equip i els voluntaris han aconseguit revessar l’objectiu i fer que la maquinària rutllés malgrat totes les situacions delicades que s’han viscut. The Rocky Horror Picture Show quedarà per sempre més com una fita històrica amb presència de Susan Sarandon cantant que hi ha llum més enllà foscor i Itziar Castro fent de Mestra de Cerimònies.

Etiquetes: Festival Internacional de cinema de Sitges