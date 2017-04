El Festival Còmic tanca amb èxit la 10a edició

L’organització del Festival Còmic de Figueres fa un balanç̧ molt positiu de tots els espectacles i activitats programats, que han assolit rècords de participació fregant el 100% d’ocupació.

Segons Agustí Custey i Xavier Valentí, codirectors del festival, el grau d’acceleració en la consolidació del festival es demostra també amb la coincidència amb el grau de satisfacció que els usuaris han expressat. Les xifres assolides han estat de gran repercussió a causa de la varietat de propostes i estils que han atret gran varietat de públic, la qual cosa demostra una important vitalitat.

En primer lloc, la programació que va acollir el teatre El Jardí ha tingut una gran rebuda per part del públic, que va completar els aforaments amb els diferents espectacles que s’hi han ofert. A l’escenari es van citar importants noms de l’escena còmica internacional amb dues propostes vingudes de dos continents que han significat un esforç econòmic en la dimensió pressupostària del festival, com son el duet australià The Umbilical Brothers i la companyia del clown rus Dimitri Bogatirev, que va tancar el festival amb un gran fi de festa. Les dues companyies, que ja havien vingut a edicions anteriors, no han volgut perdre l’oportunitat de tornar a actuar en la que ja consideren una cita de referència de l’humor al nostre país.

A l’espectacle inaugural s’hi van citar uns 750 espectadors, que coincidiren a remarcar la qualitat dels artistes participants i l’encert que la presentació recaigués en l’actor Guillem Albà i l’Orquestra Marabunta, qui van aconseguir situar el llistó molt alt i van convertir la Gala Inaugural en la millor de la història del festival, tant per la combinació d’artistes, entre els quals es trobaven Yolanda Ramos, Mali Vanili, Xuriguera i Faixedas, The Umbilical Brothers i Àngel Amieva, com pel que fa a la resposta del públic, que va omplir el teatre de riures.

El Festival atrau cada cop més visitants a la ciutat de Figueres durant els dies de vacances de Setmana Santa i això és per a l’organització tan important com el sentiment que el Festival genera en els seus visitants i espectadors. Així mateix, de cara a les properes cites amb l’humor a la capital empordanesa, l’organització espera poder seguir comptant amb el suport de les entitats que hi han col·laborat al llarg d’aquests 10 anys.

Etiquetes: Festival Comic de Figueres