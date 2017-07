El festival (a)phònica tanca amb èxit la catorzena edició

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, ha tancat amb èxit la 14a edició, que ha tingut lloc a la capital del Pla de l’Estany. Del 30 de juny al 2 de juliol s’han pogut veure més d’una quarantena de propostes d’estils diversos, amb veus reconegudes i altres per descobrir. La meitat dels espectacles de pagament han exhaurit totes les entrades i els concerts gratuïts han comptat amb una bona afluència de públic. Durant tres dies, veus de tot tipus, estils i formacions s’han pogut sentir en una vintena d’espais: places, parcs, carrers i equipaments de la ciutat. Públic de totes les edats s’ha deixat portar per descobrir nous talents i redescobrir veus ja reconegudes, apostant per un festival consolidat com una de les referències de l’escena musical del país. L’organització en fa una valoració molt positiva, ja que, malgrat les inclemències meteorològiques dels dos primers dies, el festival s’ha pogut dur a terme sense cancel·lacions i s’han assolit els objectius marcats per aquesta edició. Pel que fa a les actuacions que requerien entrades, l’ocupació ha estat de més del 85% de mitjana, un 5% superior que en la passada edició. Dels 11 espectacles de pagament, 5 han exhaurit totes les localitats. Es tracta de les actuacions de Viggo Mortensen i el músic i compositor Rafel Plana, que van presentar Ramas para un nido a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles; el concert a la Barca Tirona del músic i escriptor napolità Alessio Arena; l’estrena absoluta de l’espectacle Puges o baixes, de Paco Viciana a l’Auditori de l’Ateneu; el concert de Marlango al Teatre Municipal de Banyoles, i l’actuació del trio osonenc La iaia a la Barca Tirona. La resta d’espectacles també han obtingut una molt bona ocupació, com Maria Arnal i Marcel Bagés, que van presentar el seu primer disc, 45 cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 2017) al Teatre Municipal de Banyoles; Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet, que van oferir en primícia a les comarques gironines Emotional Dance (Impulse!, 2017) a l’Estrella Damm Club Natació Banyoles; L’amor fora de mapa, també vist per primera vegada a les comarques gironines al Claustre del Monestir de Sant Esteve; la presentació a comarques gironines del disc Vestiges & Claws (Imperial Recordings, 2015) del cantautor suec d’origen argentí José González a l’Estrella Damm Club Natació Banyoles; el concert de Morgan al Claustre del Monestir de Sant Esteve; i el concert de Clara Peya a l’Auditori de l’Ateneu de Banyoles.

En el cas de les actuacions gratuïtes -un 75% de les propostes programades-, les més concorregudes van ser les de Funkysteps & The Sey Sisters, Gemma Humet i La iaia a l’escenari Juanola La Muralla, on també van actuar Fredy Beats, Auxili, Aqueles (actuació que es va canviar d’ubicació a causa de la pluja), Renaldo & Clara, Howlin‘ Dogs i 2princesesbarbudes. Altres escenaris amb bona afluència de públic van ser la plaça del Teatre, amb l’actuació de Cocanha; la Fundació Lluís Coromina – Espai Eat Art, on van actuar Jaume Arnella & Ferran Martínez i Steve Smyth, amb un públic molt nombrós. Finalment, també es va omplir tot l’aforament per al concert de la formació de cants harmònics MuOM, que van actuar al Monestir de Sant Esteve.

Etiquetes: (a)phònica 2017