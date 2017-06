El Festival (a)phònica escalfa motors

El Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, que tindrà lloc del 30 de juny al 2 de juliol, escalfa motors aquesta setmana amb diverses activitats paral·leles: el divendres 16 de juny s’inaugura la instal·lació artística Ursonate Karaoke de cabosanroque, a partir del dia 17 de juny també es podrà veure l’exposició Banyoles il·lustrada, i el dia 18 de juny tindrà lloc la 17a Trobada de Cantaires del Pla de l’Estany.

Gràcies a la col·laboració amb diverses entitats, col·lectius i establiments del Pla de l’Estany, el Festival (a)phònica compta amb una vintena d’activitats paral·leles que van des d’exposicions, tallers o tast de concerts a presentacions de llibres, entre d’altres. Aquest divendres 16 de juny s’inaugura la instal·lació artística Ursonate Karaoke de cabosanroque a la Fundació Lluís Coromina-Espai Eat Art, que es podrà veure fins al 2 de juliol. Una interpretació sonora i lumínica de l’enregistrament original del 1932 de la poesia fonètica en forma de sonata de Kurt Schwitters Ursonate. A partir de la litúrgia formal del karaoke, cabosanroque convida els espectadors a reinterpretar l’obra. La inauguració tindrà lloc el mateix divendres a les 20 h i es podrà veure fins al diumenge 2 de juliol.

A partir del dissabte 17 també es podrà veure l’exposició Banyoles il·lustrada a la Llotja del Tint, que s’inaugurarà el mateix dia a les 20 h i es podrà veure fins al 6 d’agost. Es tracta d’una mostra sobre la imatge gràfica d’enguany, dissenyada per Enserio i amb il·lustració de Miguel Bustos. En aquesta exposició s’hi trobaran tots els elements i personatges que s’han il·lustrat amb un petit text de Miquel Aguirre per a cada un d’ells: la Carpa Ramona, la Brugui, el monstre de Banyoles, el Tren Pinxo, en Darder… Tot plegat, complementat amb material del mateix il·lustrador. Durant l’acte d’inauguració, es comptarà amb la col·laboració de Rim Vins i vinyes de Jordi Esteve, que oferiran un tast de Sarau 2015, vi negre empordanés 70% Garnatxa negra i 30% Carinyena amb 4 mesos de criança amb bótes de roure americà. Un vi l’etiqueta del qual també ha estat il·lustrada per Miguel Bustos. També es comptarà amb la col·laboració de Galetes Trias.

En relació amb la imatge d’enguany es durà terme, també a la Llotja del Tint, el taller Personatges il·lustres de Banyoles, a càrrec de l’il·lustrador Miguel Bustos i recomanat per a nens i nenes de 5 a 10 anys. Els participants podran crear el seu propi cartell del festival, amb segells del monstre de Banyoles, l’Estany, Sant Martirià, i la Ramona, entre d’altres.

El diumenge 18 es durà a terme la 17a Trobada de Cantaires del Pla de l’Estany (18:30 h, plaça de Palol de Revardit), que aplega les veus de diverses corals de la comarca en una jornada per compartir repertoris i experiències. Aquest any, s’hi sumen noves formacions, cosa que encara fa més palès que el cant coral a casa nostra batega fort. En concret, es comptarà amb la participació de Grup de Caramelles de Sant Miquel de Campmajor, Coral Les Estunes del Centre Cívic de Porqueres, Coral Veus de l’Estany, Coral La Vall del Terri, Coral Plenitud del Casal de la Gent Gran de Banyoles, Coral de Fontcoberta, Veus de Can Puig i Cor Les Marin.

A més d’aquestes activitats, s’han programat altres propostes com l’exposició (a) 2017 a la Biblioteca Comarcal del Pla de l’Estany, el club de lectura amb l’autor: Enric Casasses: De la nota del preu del sopar del mosso, els concerts de Cor de Teatre Joves i Cor de Teatre Formació, la instal·lació de l’Obrador BNY Veus de primera, la presentació del llibre El dolor de la bellesa de Roger Mas (amb la presència del mateix autor), i els Tasts de concerts amb Màia, The Escarteen Sisters, Corrandes són Corrandes, Deux Clichés, David Mauricio, Chet i Alidé Sans.

L‘(a)phònica tindrà lloc del divendres 30 de juny al diumenge 2 de juliol, amb noms tan destacats com Viggo Mortensen i Rafel Plana (entrades exhaurides), Marlango, José González, Andrea Motis & Joan Chamoro Quartet, Morgan, La iaia… En total, 44 propostes, el 75% de les quals gratuïtes.

Les entrades i abonaments per als espectacles de pagament es poden adquirir al web del festival (www.aphonica.banyoles.cat) i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles (Pg. Indústria, 25, de dilluns a dijous de 8:30 h a 18:45 h i divendres, de 8:30 h a 14:45 h).

Etiquetes: (a)phònica · CaboSanRoque · Fundació Lluís Coromina