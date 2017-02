El ferrocarril com a motiu d’inspiració artística

annaïs miró

Pintors, fotògrafs, escriptors, músics, il·lustradors, cineastes i escultors exposen les seves creacions en un conjunt d’exposicions amb l’objectiu de fomentar l’art contemporani vinculat al món del tren. La Fundació dels Ferrocarrils Espanyols ha programat diverses exposicions que tenen com a eix vertebrador el ferrocarril per tal d’incrementar la participació del món de la cultura i de la societat en general en la promoció del ferrocarril com a mitjà de transport públic però també com a tema susceptible de ser transformat en art. Les exposicions més importants que s’han programat són al Palau Fernán Núñez, la seu de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols. Primer, A mi tran tran, una mostra d’escultures de l’artista Marta Sánchez Luengo, del 3 d’abril al 13 de maig de 2017; també l’exposició de collage titulada Fe-Camino-trayecto-experiencia, organitzada en col·laboració amb la Societat de Collage de Madrid, del 25 de maig al 24 de juny de 2017. En tercer lloc, Ilus-treneando, una selecció d’il·lustracions de la col·lecció RailArte (que compta amb més de 600 olis, aquarel·les, gravats, dibuixos, collages o fotografies que abasten des dels inicis del ferrocarril fins a l’actualitat) i de membres de l’Associació d’Il·lustradors de Madrid, del 20 de setembre al primer d’octubre de 2017. També El tren, miradas inocentes, un projecte educatiu de creació artística sobre la Col·lecció RailArte al Museu Casa de la Moneda de Madrid, del 27 d’abril a l’11 de juny de 2017. I finalment l’exposició fotogràfica itinerant Caminos de Hierro, que comptarà amb 43 obres originals en paper i 136 obres en format digital. Qui ho ha dit que el tren no pot ser poesia?

