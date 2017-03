El FAD i Elisava s’alien per potenciar el centre de materials Materfad

El FAD (Foment de les Arts i del Disseny) i Elisava (Escola de Disseny i Enginyeria de Barcelona) han signat el 16 de març de 2017 un acord de col·laboració per potenciar el centre de materials Materfad. Gràcies a l’acord, Materfad, el primer centre de materials multisectorial d’Espanya podrà créixer per donar resposta a estudiants, professionals del disseny i l’arquitectura i empreses que cerquin solucions de futur a partir de la innovació en materials i les tecnologies associades. Fundat l’any 2006 pel FAD, és l’únic centre de consulta sobre materials a Espanya dedicat a la innovació amb serveis integrals de materioteca, base de dades, consultoria i formació, i que compta a més amb una xarxa de centres afiliats a Mèxic, Colòmbia i Xile.

Elisava, que des del seu inici ha estat un dels principals aliats de Materfad, aposta definitivament per impulsar aquest centre amb el doble objectiu de donar un millor servei als seus alumnes i de fer créixer aquest centre materials, de referència tant a Sud Amèrica com a Europa, amb seu al Disseny Hub Barcelona.

L’acord ha estat signat per Javier Peña, director general d’ELISAVA i per Nani Marquina, presidenta del FAD, que han destacat que la col·laboració entre Materfad i ELISAVA no només enfortirà els lligams entre educació i empresa, sinó que potenciarà molt especialment la investigació en materials, cosa que permetrà desenvolupar el paper cabdal d’aquests en l’avenir del disseny, de la sostenibilitat o de la comunicació, així com en la comprensió de l’impacte del seu ús en la indústria i la societat.

La presidenta del FAD ha subratllat que l’acord donarà resposta als nous reptes de Materfad com a Centre de Suport a la Innovació Tecnològica. Per la seva banda, el director general d’ELISAVA ha destacat que “l’estudi dels materials és un formidable motor impulsor de la innovació, que obre un ventall de possibilitats pràcticament inesgotables. Tant els nous materials avançats com els nous usos que es donen als materials convencionals aporten solucions alternatives i noves vies de desenvolupament socio-econòmic que sens dubte tindran un gran impacte en el nostre futur.”

A la imatge, seu del centre de materials Materfad Barcelona a la planta -1 del Disseny Hub de Barcelona.

