El documental “El viatge de l’Unai” al Teatre Municipal

annaïs miró

El dia 26 de maig de 2017 a les 19h. el Teatre Municipal de Roses, a la Plaça Catalunya, 12, projectarà la pel·lícula documental El viatge de l’Unai, d’Andoni Candela. La història d’un nen de deu anys, l’Unai, i la seva família en un viatge extraordinari al voltant del món. El pare, fotògraf de natura, té la missió de buscar set animals emblemàtics per fotografiar-los i mostrar la delicada situació en què es troben. Durant més d’un any, l’Unai segueix les passes del pare compartint amb la seva germana i la mare unes experiències vitals úniques, que transmeten un amor incondicional per la natura. Llops, elefants, pumes, bisons, pingüins, calaus i cocodrils són els protagonistes d’un viatge apassionant per tots els continents.

