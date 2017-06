El dissenyador Gustau Puente inicia una recapta solidaria

L’artista Gustau Puente fa donació del tapís col·laboratiu Seqüència al Casal dels Infants i obre una recapta popular a benefici de la mateixa entitat. L’acte d’inici d’aquesta recapta i de presentació pública de l’obra ja acabada tindrà lloc el 29 de juny de 2017 a les set de la tarda al Reial Cercle Artístic de Barcelona, carrer dels Arcs 5.

Durant l’acte també es projectarà el vídeo Seqüència realitzat per Claudia Romeu, Laia Borràs i Eduardo González, alumnes de l’Escola Superior de Cinema i Mitjans Audiovisuals de Catalunya (Escac) de Terrassa que durant una setmana van entrevistar a l’artista Gustau Puente a Terrassa i van seguir l’evolució de creació del tapís mitjançant l’enregistrament d’imatges dels disset voluntaris, persones aliens al món del tapís, que anaven teixint l’obra. El Reial Cercle Artístic de Barcelona i la llibreria +Bernat van ser els escenaris triats com a taller artístic.

L’objectiu del projecte Seqüència era conèixer l’artista Gustau Puente, apropar l’art a la ciutadania, transmetre valors mitjançant l’art, saber com es realitza una seqüència de tapís i mostrar diferents visions del tapís a través de personatges diversos.

Els disset artistes voluntaris són Joan Anton Camuñas (ex secretari general d’Esports), Carles Duarte (poeta i president del Conca), Josep Fèlix Benz (president del Reial Cercle Artístic), Graciela Nischang (secretària de presidència del mateix Cercle), Jesús Conte (comunicador), Alma Güell, Cristina Bajet (ambientòloga), Dinna de Rosa (cantant), Montse Serrano (directora de la llibreria +Bernat), Laia Borràs (estudiant), Maria Gorgievich (antropòloga i filòsofa), Paula Molas (estudiant) i Carme Garcia (dissenyadora gràfica i professora de Meditació), a més de quatre persones anònimes vianants ocasionals del carrer Arcs, on té la seu el Reial Cercle Artístic de Barcelona.

Gustau Puente valora la iniciativa com un nou repte dins del seu procés creatiu: “Per què no fer un tapís mostra amb els ordits i tot això i per la meva idea de l’art participatiu convidar a una sèrie de gent a fer una passada, siguin persones conegudes o gent del carrer? A veure què passa!” El resultat és el tapís col·lectiu que ara veurà la llum i el documental dels alumnes d’ESCAC.

Araceli Muñoz, doctora en Filosofia per la UOC, comenta que “el vídeo té una sensibilitat especial, una sensibilitat a flor de pell. És un vídeo amb un ADN ben particular, i es mou en la sensibilitat pròpia de tot artista, conté molts elements de l’estil tan personal de Gustau Puente. Té el poder de crear, de crear amb les paraules i imatges. Es capturen moments, els detalls més petits, té infinitat de matisos, és concís i càlid i et fa sentir transportat a la creació del tapís”.

Sobre el documental, la crítica d’art Marta Teixidó considera que és “un film d’extremada correcció tècnica, dins d’un caràcter no exempt d’un cert romanticisme i nostàlgia, especialment al principi de la filmació, passant a continuació a color, sense que això resti sobrietat i serietat a la filmació i al projecte”. Afegeix que és “molt encertada la banda sonora, amb una versió lleugera i lírica de Mi Serenata de Schubert. Llums i ombres, contrastos nebulosos per passar després a la claredat diàfana, jugant amb el color per als entrevistats i la realització de l’obra i al blanc i negre respecte a la personalitat de Gustau Puente donen a la filmació un caire professional i promocional molt lloable que finalitza amb música de Mahler.

Gustau Puente és dissenyador i modista de professió que ha vestit a moltes dones famoses, col·laborador de Pierre Cardin, Gustau Puente no només ha cultivat a nivell artístic el dibuix per als seus dissenys, sinó també que també ha utilitzat materials i teixits per a la creació de singulars tapissos contemporanis. Elaborats de forma molt més complexa, estan plens de versàtils possibilitats i d’infinites lectures.

A la imatge, Gustau Puente al costat del tapís col·laboratiu “Seqüència”.

