El discurs lliure de Luís Gordillo, a La Caja Negra

Luís Gordillo és un artista singular dins el context espanyol i la llibertat de discurs és un element constant de la seva obra, com pot veure’s a l’exposició Mix – Mixing, a la galeria La Caja Negra.

El nucli de l’exposició està format per un gran conjunt de dibuixos i collages en els quals Gordillo utilitza com a base un quadern de pintar de quan era petit. Les imatges, innocents i perverses a la vegada, es desdoblen, s’il·luminen, recullen fragments fotogràfics i ens situen en un lloc molt estimat per l’artista: les fantasies, les alteracions, i el fetitxisme de l’objecte i de la imatge.

En relació amb aquestes obres i amb motiu de l’exposició, s’ha editat un llibre d’artista titulat Colouring Book, que recull aquests treballs mantenint el format d’un llibre de pintar antic i que constitueix una obra en si mateix.

Conjuntament, es presenten una sèrie d’obres recents sobre paper amb intervencions fotogràfiques, collages o dibuixos, utilitzats com a elements pictòrics i que mostren el ritme de procés-resultat en la manera de fer de l’artista. Aquests processos gràfics són a la base del seu treball. Gordillo va ser el primer a tallar, enganxar, repetir, alterar imatges, molt abans d’aparèixer les eines digitals. La seva pintura està impregnada d’aquest procés. I la seva gràfica és el cor de la seva obra.

L’exposició és visitable del 24 de febrer al 15 d’abril.

