El Dia Internacional de l’Art torna a Girona

El cap de setmana del 8 i 9 d’abril Girona acollirà de nou activitats diverses per celebrar la 5a edició del Dia Internacional de l’Art. Més d’un centenar de propostes conformaran la programació de la cinquena edició d’aquesta efemèride a la ciutat i a la demarcació, que té com a objectiu apropar el món de les arts visuals a la ciutadania i fer visible l’activitat creativa del territori. Aquesta edició comptarà amb la participació de 82 entitats, entre públiques i privades.

L’ampli i variat programa d’activitats gratuïtes i aptes per a tots els públics inclou itineraris d’art, projeccions, tallers, exposicions, concerts, conferències, propostes gastronòmiques i performances, entre altres. El gruix de l’activitat es concentra a Girona ciutat, on hi ha programades 30 activitats i 20 exposicions, però en global abasta una vintena de municipis, assolint la xifra de 57 activitats i 50 exposicions, i es converteix així, en l’edició més participativa de les que s’han fet fins ara.

El tinent d’alcaldia i regidor de Cultura, Carles Ribas, ha destacat que des de l’Ajuntament “s’està treballant intensament perquè l’art surti al carrer i agafi una volada molt més important de la que té actualment”. També ha volgut remarcar que “la ciutat és mereix un Temps d’Art, amb la voluntat d’exhibir i donar més visibilitat a totes les fórmules de l’art”.

Com a novetat, per aquesta edició, s’ha convidat l’artista i activista de l’Associació La Muga Caula, Joan Casellas, a fer el pregó que tindrà lloc el dissabte 8 d’abril a les 15.45 h al Centre Cultural La Mercè. També cal esmentar que la imatge del cartell de l’esdeveniment s’ha triat a través d’una convocatòria pública i remunerada, en què s’hi ha presentat 18 propostes, i que ha guanyat Luis Calvo. En les edicions anteriors el cartell s’encarregava a professors de l’Escola Municipal d’Art de Girona.

El 2011 la UNESCO va declarar el 15 d’abril Dia Internacional de l’Art, amb motiu de la commemoració del naixement del florentí Leonardo da Vinci, amb l’objectiu d’acostar als ciutadans diferents formes d’expressió artística. Es tracta d’una commemoració d’àmbit internacional però que a Catalunya se celebra únicament a la nostra demarcació.

La iniciativa està promoguda i coordinada per l’Ajuntament de Girona, a través del Bólit, Centre d’Art Contemporani, amb el suport de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya i està dissenyada conjuntament amb una vuitantena d’entitats relacionades amb el món de les arts visuals de les terres gironines, oferint una programació multidisciplinària amb l’objectiu d’emplenar d’art i de cultura tant carrers com equipaments de tot el territori.

Etiquetes: Carles Ribas · Dia Internacional de l'Art 2017