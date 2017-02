El “Dia a dia” de Pere Virgili a l’IEFC

L’IEFC (Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya) al c/ Comte d’Urgell 197 presenta de l’1 de Març al 25 d’Abril de 2017 Dia a dia del fotoperiodista Pere Virgili, un recull d’imatges sobre el repte quotidià per trobar un equilibri entre la imatge informativa i la mirada personal.

La present selecció ens permet contemplar amb una dimensió diferent a la del mitjà imprès, i amb una perspectiva conjunta, la singular visió d’en Pere Virgili. Instantànies i retrats, són el “dia a dia” de molts fotoperiodistes i, per aquest motiu, aquesta exposició també és un homenatge a tots ells; però l’enfoc personal és únic i és a través de la selecció on descobrirem la mirada reposada i respectuosa de Pere Virgili que cerca mostrar allò que ell mateix defineix com “el que no es veu”.

En paraules de l’artista “Els fotoperiodistes capturem la realitat en imatges. Hi encabim tot allò que succeeix, tot allò que passa, i amb la nostra feina anem nodrint, dia rere dia, la memòria gràfica col·lectiva. Aquesta exposició la formen prop d’una cinquantena d’imatges que testimonien, en primera persona, el batec constant i imparable de l’actualitat, i que ens acosten a una part de la nostra història. Una història que ens és molt propera, del tot contemporània, i que s’inicia coincidint amb el naixement del diari ARA, mitjà per al qual he realitzat la majoria de les fotografies que s’inclouen en l’exposició. Com a fotoperiodista parteixo de les següents premisses: mostrar tot allò que s’esdevé de manera objectiva i, sovint, amb la immediatesa que exigeixen els mitjans de comunicació, i fer-ho amb un discurs propi que no desvirtuï la veracitat dels fets. També, sempre que sigui possible, vetllar per la qualitat estètica de les imatges”.

A la imatge, “Aficionats del F.C.Barcelona al Pg. Lluís Companys durant la final de la Champions League”, Santi Moix, 2011.

