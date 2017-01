El dia 27 de gener tanca un espai històric, la Galeria Josep Canals

Tanca un històric. La Galeria Canals de Sant Cugat del Vallès baixa les portes, tot i que el seu director, Josep Canals seguirà vinculat en el món de l’art. La galeria més antiga de Catalunya ja no obrirà el dissabte.

Durant la seva existència, aquest espai d’art ha defensat els artistes de la ciutat i del país, “trampejant les dificultats que afecten el món de l’art, a causa de la crisi. La manca suficient d’ajuts a la iniciativa privada per mantenir en actiu espais d’art com Canals Galeria d’Art, ha fet inviable la seva continuïtat”, ha assenyalat Canals.

El director de la galeria és el primer a lamentar el tancament del seu espai, que ha aconseguit estar en actiu durant quaranta-quatre anys, i lamenta també “no poder continuar treballant per l’art actual a Sant Cugat i al país perquè no hi ha hagut estímuls suficients per ajudar a tot aquest sector, que tant ha contribuït a fomentar i difondre les Arts”.

A partir d’ara, Josep Canals intentarà, amb una profunda transformació, mantenir la seva tasca en defensa dels artistes locals i del país de manera virtual.

Canals Galeria d’Art va ser la primera galeria de Sant Cugat, creada el 1973. Des dels seus inicis, s’ha dedicat a promoure l’art d’avantguarda, posant especial èmfasi en els artistes catalans.

Amb els anys ha exposat, Grau-Garriga, Tàpies, Miró, Ràfols Casamada, Subirachs, Tharrats, Viladacans…, entre moltes altres iniciatives. És la galeria impulsora de la Biennal d’Art Contemporani Català, que enguany arriba a la seva vintena edició, i ha portat a terme diferents propostes com participar en fires d’art nacionals i internacionals.

Destacats artistes, crítics d’art, polítics i gent del món cultural han participat en aquest espai d’art, que ara tanca les seves portes.

A les imatges, a dalt, Josep Canals amb Modest Cuixart l’any 2003. A sota, interior de la galeria i Josep Canals amb Santos Torroella el 1987.







Etiquetes: Biennal d'Art Contemporàani Catal · Galeria Josep Canals · Grau-Garriga · Miró · Modest Cuixart · Ràfols Casamada · Santos Torroella · Subirachs · Tàpies · Tharrats · Viladecans