El Dalí surrealista i el Dalí clàssic, al Museu Fabergé

Es va inaugurar al Museu Fabergé de Sant Petersburg una exposició dedicada al Dalí surrealista i al Dalí clàssic. La mostra està comissariada per Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, de la Fundació Gala-Salvador Dalí, i Thomas Clement Salomon, coordinador científic de MondoMostre, entitat organitzadora. L’exposició es podrà visitar de l’1 d’abril ifins al 2 de juliol. Abans es va poder veure al Palazzo Blu de Pisa de l’1 d’octubre de 2016 al 19 de febrer en una versió adaptada al públic italià.

La mostra posa èmfasi en els diferents períodes de la trajectòria artística de Salvador Dalí, des del Surrealisme fins al Classicisme i la importància del Renaixement italià en l’obra de Salvador Dalí. Inclou 145 obres que abracen des de 1934 fins a 1982: 142 provinents de la Fundació Dalí, 1 de la Tate Modern de Londres i 2 de col·leccions russes. La Fundació Dalí presta 22 pintures, 100 estampes de la sèrie La Divina Comèdia i 20 il·lustracions per a L’Autobiografia de

Benvenuto Cellini. Mentre duri l’exposició, es projectarà el documental Dalí, la darrera gran obra produïda per la Fundació Dalí i realitzat per DocDoc Films que permetrà al públic rus endinsar-se en la vida i obra de l’artista.

Etiquetes: Museu Fabergé · Salvador Dalí