El Dalí més mediàtic desembarca a Llançà

La Casa de Cultura de Llançà allotja fins al 28 de maig «Dalí, breaking news», una exposició organitzada conjuntament per la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i l’Agència EFE, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Llançà.

«Dalí, breaking news» està formada per gairebé una quarantena d’imatges provinents del fons de l’Agència EFE, realitzades per diferents fotògrafs i protagonitzades per Salvador Dalí. Mitjançant la visita a la mostra, es proposa una anàlisi del genial pintor empordanès des del punt de vista del periodisme i de la seva habilitat innata per convertir-se en el focus d’atenció de la premsa.

L’exposició es va presentar per primer cop a la ciutat natal de l’artista, Figueres, amb un gran èxit de visitants. Posteriorment, es va integrar dins el programa «Exposicions Itinerants» de la Diputació de Girona per fer un recorregut arreu de les comarques gironines i altres poblacions: Lloret, Blanes, Girona, Barcelona, Madrid i Brussel·les.

La inauguració de l’exposició a Llançà va tenir lloc el 29 d’abril, i va anar a càrrec dels representants del consistori amb l’alcalde, Pere Vila, al capdavant.

L’exposició. «Dalí, breaking news» posa en relleu la faceta del Dalí mediàtic, capaç d’aparèixer en totes les seccions d’un diari. Per això, les fotografies de l’artista escollides per a la mostra segueixen un fil conductor estructurat en forma de diari i s’agrupen en sis apartats diferenciats: cultura, política, societat, ciència, internacional i media. En tots aquests àmbits, l’espectador pot conèixer i apropar-se a la figura de Dalí i a la seva teatralitat natural a l’hora de relacionar-se amb el món.

Una exposició tan polifacètica com el seu protagonista

En total, l’exposició consta de quaranta imatges de formats diferents i d’una entrevista, emesa el 27 de novembre del 1977, que el programa A fondo de TVE va fer a l’artista; és d’aquesta entrevista d’on s’ha extret la informació i les cites de Salvador Dalí que hi ha als diferents àmbits de l’exposició.

Els àmbits. Les fotografies que conformen l’exposició estan separades en els sis àmbits que representen les possibles seccions d’un diari. En totes hi apareix la figura de Salvador Dalí: en algunes imatges es veu l’artista com a protagonista únic, sol en un primer pla, o gairebé sol; però la majoria de les fotografies són molt més descriptives, ja que hi surt Dalí interactuant amb l’entorn i s’hi aprecia informació contextual que evidencia la visió polièdrica de l’artista.

Ciència: L’interès de Dalí per la ciència és essencial en tota la seva trajectòria. Dalí perseguia la fusió, en la quotidianitat, de l’art i la ciència. En aquest àmbit, l’espectador hi podrà veure fotografies d’actes en què l’artista presentava els seus nous invents, com ara una bomba o un rellotge tou.

Cultura: Dalí va ser un intel·lectual del seu temps. Les seves inquietuds i interessos no es limitaven a la pintura: la ciència, la literatura, la música… alimentaven permanentment totes les seves creacions. Són diverses les fotografies de l’exposició que mostren un Dalí envoltat dels prohoms de l’univers cultural.

Internacional: Dalí va ser conegut internacionalment des dels seus inicis. En aquest àmbit, s’hi apleguen fotografies de l’artista a ciutats d’arreu del món en esdeveniments oficials en què és convidat com a personatge il·lustre, com per exemple en una gala benèfica de la Fundació contra el Càncer Damon Runyon, a Nova York.

Media: Dalí era un pol d’atracció de totes les mirades, especialment la dels periodistes, que trobaven en el geni continguts potents, no només visuals, sinó també teòrics i conceptuals. La seva teatralitat espontània davant les càmeres ha quedat immortalitzada en totes les fotografies pertanyents a aquest àmbit.

Política: Malgrat la seva convicció apolítica, Dalí va tenir sempre una estreta relació amb els poders públics, la qual cosa resulta fàcilment visible en aquesta secció, que conté fotografies de l’artista en companyia de Manuel Fraga, José García Hernández, el rei Joan Carles I o Jordi Pujol.

Societat: Dalí era una eminència en la societat del moment. Atès que es tractava d’una figura valorada per sectors molt diversos, era habitual veure’l rodejat dels màxims representants de tots els moviments de l’època. Les fotografies mostren la seva bona relació amb personalitats diverses d’àmbit nacional i internacional.

