El curiós pop art de Joaquín Lalanne a la Galeria Zielinsky

Del 28 de setembre al 3 d’octubre de 2017, la Galeria Zielinsky, al Passatge Mercader, 10, de Barcelona, acull l’exposició Cosmogonia pop de l’artista Joaquín Lalanne. La mostra reuneix les obres més recents de l’artista uruguaià. Es presenten 16 pintures a l’oli inèdites que han estat concebudes per l’artista al llarg del 2017. En aquesta exposició, Lalanne es diverteix confrontant l’‘Alta Cultura’ amb la Cultura Popular. A través de les seves obres viatgem pel Renaixement, el Surrealisme, el Pop Art i el nostre destí final és l’univers únic de Lalanne. Convocant personatges del Còmic, les Ciències, les Arts, i la Filosofia, l’artista crea nous móns servint-se de les més refinades tècniques pictòriques. Cadascuna de les seves obres, gràcies a la força de la pintura i la seva originalitat, ens convida a aturar-nos per reflexionar sobre l’evolució de l’Art, la Història i la nostra vida quotidiana. Joaquín Lalanne reuneix en una mateixa taula personatges tan improbables com Galileo Galilei, Olivia de Popeye o Charles Darwin. En les pintures de Lalanne hi són presents referències d’artistes que inspiren la seva obra, com Rafael, Andy Warhol, Salvador Dalí, Goya o Magritte, entre molts d’altres.

