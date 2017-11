El costum humà en l’obra de Didier Lourenço a la Galeria Bat

annaïs miró

Del 17 de novembre de 2017 al 4 de gener de 2018, la Galeria Bat, al carrer de Maria de Guzmán, 61, de Madrid, acull l’exposició Hidden de l’artista Didier Lourenço. La seva obra recent explora les possibilitats del color per recrear un univers d’imatges en què la quotidianitat i les estampes del dia a dia són les protagonistes. Des de composicions plagades d’individus anònims caminant al rostre serè d’una dona interpel·la l’espectador. El color juga un paper de mestissatge, és un impuls colorista que fa que les figures transmetin el tot de la humanitat, quann ningú no es reconeix i al mateix temps tots som semblants. En aquesta línia d’exploració dels costums humans, Didier ha dedicat algunes peces a representar escenes de la vida quotidiana. A manera de vinyetes historiades, sense perdre el seu toc d’ingenuïtat i d’innocència, l’artista recopila escenes universals en les quals tots ens hi podem veure reflectits i en les quals es tracten temes com la convivència, la solitud o la intimitat.

