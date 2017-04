El cos de Picasso descansa a Màlaga. Fes-t’hi una selfie

La capital de la Costa del Sol completa la seva oferta turística i cultural amb una atracció definitiva: la mort del geni universal Picasso. A partir del 4 de maig es pot visitar el cos de Picasso a la seu de l’Aliança Francesa de Màlaga. Es tracta d’una experiència espectacular, una ruta que porta al visitant des del naixement de Picasso fins a la seva mort, de sòl espanyol a sòl francès sense canviar de ciutat. L’artista, que va néixer a Màlaga i va morir a Mougins, descansarà a la sala de la institució cultural i educativa francesa, al carrer Beates, 36.

Aquesta experiència ve a completar un itinerari que comença a la seva casa natal, continua al seu col·legi, prossegueix cap al museu que alberga la seva obra i acaba a l’escenari de la seva mort, amb el cos reposant i rebent a veïns i turistes.

Aquí murió Picasso és una instal·lació creada per Eugenio Merino que es compon d’una escultura hiperrealista del pintor malagueny jacent, una làpida de marbre de Carrara i, per descomptat, el fullet informatiu indispensable per a la mobilització del turista. Una oportunitat única per immortalitzar-se, juntament amb Picasso, amb una selfie.

El projecte, comissariat per Los interventores, omple un buit biogràfic a la vida de l’autor del Gernika amb l’escenificació d’allò que els turistes volen veure, la seva mort de prop. La peça és una crítica al turisme de masses i a la indústria cultural d’aquesta ciutat, en què el turisme entra en conflicte amb les necessitats de la població resident, on la realitat dóna pas a escenaris recreats per al visitant.

El projecte convida a reflexionar sobre els models urbanístics: una ciutat per a la mercantilització destinada a l’oci i consum turístic, o una urbs habitable que controli els processos de gentrificació i disneyficació?

